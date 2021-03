Polizei schnappt Mann nach Diebstahl bei Bornaer Discounter

Borna

Beamte haben am Mittwochvormittag in Borna einen Tatverdächtigen nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen. Der Vorfall wurde gegen 11.20 Uhr aus einem Einkaufsmarkt an der Straße Am Hochhaus gemeldet, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Demnach steckte ein Mann in dem Discounter zwei Schachteln Zigaretten und neun Flaschen Schnaps in seine Sachen.

Flüchtender von Zivilbeamten verfolgt

Eine Verkäuferin beobachtete dies und sprach ihn an. Der Mann flüchtete daraufhin aus dem Markt und ließ dabei zwei Flaschen fallen, die zerbrachen. Polizeibeamte in Zivil verfolgten den Tatverdächtigen. Dieser schlug mit einer der übriggebliebenen Flaschen gegen den Unterarm eines Polizisten und verletzte diesen leicht. Schließlich aber konnten die Einsatzkräfte den Mann fixieren.

Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl

Beim Durchsuchen seiner Sachen entdeckten sie neben dem restlichen Diebesgut ein kleines Messer. Die Beamten stellten alles sicher und nahmen den 36-Jährigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen. Die Höhe des Stehlschadens ist nicht angegeben worden.

Von LVZ