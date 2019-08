Borna

Nach einem Bürgerhinweis konnten Polizisten Montagabend in der Kleingartenanlage „Alt-Witznitz“ eine Vielzahl an Cannabispflanzen sicherstellen. Diese hatte ein Gärtner (32) in zwei der Parzellen herangezogen. Die etwa 40 bis 50 Pflanzen verschiedenster Wuchshöhen, welche teils im Erdboden, teils in Töpfen gepflanzt waren, schnitten die Gesetzeshüter ab und nahmen sie in Verwahrung.

Zudem eröffneten sie gegen den 32-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von thl