Neukieritzsch/Böhlen

Die Polizei hat auf spektakuläre Weise eine in Neukieritzsch begangene Straftat aufgeklärt. Zunächst war ein unbekannter Tatverdächtiger in der Nacht zum Donnerstag in einen Baucontainer in der Bahnhofstraße eingebrochen. Er stieg über ein Fenster ein und entwendete diverse Werkzeuge, Schlüssel, eine Tankkarte sowie den Fahrzeugschlüssel zu einem VW Golf. Auch das Auto wurde gestohlen. Der Stehlschaden belief sich laut Polizeidirektion Leipzig auf einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Der Sachschaden betrug etwa 100 Euro.

Gestohlenes Auto in Markkleeberg gesehen

Am frühen Abend dann, gegen 17.45 Uhr, erhielten die Beamten einen Hinweis, dass das Fahrzeug im Raum Markkleeberg gesehen wurde. Daraufhin wurden mehrere Funkstreifenwagen eingesetzt. Die Beamten sichteten den Golf im Bereich der Bundesstraße 2/Seenallee. Allerdings hielt er nicht an, sondern flüchtete, sodass eine Verfolgung begann.

Verfolgungsjagd über Bundesstraßen und Autobahn

Diese führte über die B 2, die Autobahn 38 und B 186. Dabei fuhr der Autoführer mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Art und Weise, informiert die Polizei weiter. Auf der B 186 kam es zur Kollision mit zwei Funkstreifenwagen. Der Sachschaden an den Behördenfahrzeugen beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Festnahme der Tatverdächtigen in Großdeuben

Schließlich aber konnte der Golf doch im Böhlener Ortsteil Großdeuben gestoppt werden. Der 36-jährige Fahrer und die 21-Jährige Beifahrerin wurden vor Ort festgenommen, wobei die Frau nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die vorläufige Festnahme des Fahrers.

Es wurde festgestellt, dass der Mann den Pkw ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren hatte. Des Weiteren hatte er nicht mehr gültige Kennzeichen an dem Golf angebracht.

Betäubungsmittel und Diebesgut sichergestellt

Im Rucksack der 21-Jährigen fanden die Beamten zwei Behältnisse mit einer grün-pflanzlichen betäubungsmittelverdächtigen Substanz sowie eine als Verlust gemeldete Kreditkarte. Im Fahrzeug befanden sich außerdem mehrere Schlüssel und Werkzeuge. Diese wurden von den beiden Tatverdächtigen freiwillig herausgegeben und von den Beamten sichergestellt.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Frau muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Betrugs verantworten.

Von LVZ