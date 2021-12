Polizei stößt in Rötha auf mutmaßliches Diebes-Duo

Rötha

Die Polizei ist in Rötha möglicherweise auf zwei Diebe gestoßen. Bei den zwei Deutschen, 17 und 37 Jahre alt, fanden die Beamten gestohlene Sachen von mehr als einem Dutzend Straftaten. Darüber hat die Polizeidirektion Leipzig am Freitag informiert.

Dass die Ermittler die beiden Männer entdeckten, ist schon drei Wochen her. In den Abendstunden des 13. November, etwa gegen 21 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Borna in Rötha auf die zwei aufmerksam, die an einem offenstehenden Pkw standen. Warum sie den Polizisten verdächtig erschienen, sodass sie einer Kontrolle unterzogen werden sollten, wird nicht mitgeteilt.

Beamte durchsuchen Fahrzeug und Haus

Der Verdacht, zwei wahrscheinlich Kriminelle entdeckt zu haben, bestätigte sich schnell. Als die Männer kontrolliert werden sollten, seien sie in eine Garage mit angrenzendem Wohnhaus geflüchtet. Die Beamten nahmen daher zunächst das Auto in Augenschein. An dem waren keine Kennzeichen angebracht, außerdem war es nicht zugelassen. Dafür entdeckten die Polizisten gestohlene Kennzeichentafeln, und sie fanden einen geklauten Elektroroller.

Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft Leipzig einen Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug und für das Haus. „Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten neben den beiden männlichen Personen verschiedene gestohlene Gegenstände, darunter Fahrräder, Werkzeuge und weitere Elektrogeräte sowie Betäubungsmittel fest“, heißt es weiter.

Beute aus mehr als einem Dutzend Straftaten

Die sichergestellten Gegenstände konnten die Beamten bisher 15 verschiedenen Straftaten im Umkreis von Leipzig und in Sachsen-Anhalt zuordnen. Das gefundene Diebesgut soll einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich – das wären um die 50 000 Euro – haben. Das Polizeirevier Borna ermittelt gegen die beiden Männer wegen mehrerer Diebstahlsdelikte, wegen Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

