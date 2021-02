Polizei stoppt Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Borna

Polizeibeamte wollten am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in Borna in der Lobstädter Straße einen Mitsubishi mit auffälliger carbonfarbener Motorhaube kontrollieren. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses in der Nacht vom 19. Februar auf den 20. Februar 2021 gestohlen worden war. Als der 31-jährige Fahrer des Wagens das Polizeiauto bemerkte, beschleunigte er stark und fuhr weiter durch das Stadtgebiet Borna. Dabei überfuhr er eine rote Ampel, zwei Absperrpoller zu einem Fuß- und Radweg und fuhr mehrfach über Grünflächen. Dann verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über eine Bordsteinkante und kam kurz vor einem Glascontainer zum Stehen.

Der polizeibekannte Autofahrer und eine 21-Jährige sowie ein 22-jähriger Begleiter flüchteten zunächst, konnten jedoch gestellt werden. Der Fahrer besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei hat deswegen die Ermittlungen aufgenommen sowie wegen Urkundenfälschung, Sachbeschädigung und verbotenen Autorennen.

Von kr