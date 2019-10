Böhlen

Unbekannte Täter haben in der Karl-Bartelmann-Straße von Böhlen versucht, Zigarettenautomaten zu knacken. Bei einem ersten Versuch gelang dies. Dabei wurden die Täter in einem Fall fündig. Sie bohrten den Automat auf und konnten Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwenden. Bei einem zweiten Versuch scheiterten die unbekannten Täter und flüchteten ohne Diebesgut.

Beide Taten ereigneten sich in der zeit vom 16. bis 23. Oktober. Der Schaden durch gestohlene Waren und Geld sowie der Sachschaden belaufen sich jeweils auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

Von LVZ