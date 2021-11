Groitzsch/Großstolpen

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu einem toten Schwan vom Großstolpener See (Stadt Groitzsch). Der Kadaver wurde bereits Mitte Oktober am öffentlichen Badestrand an der Westseite des Gewässers entdeckt, hat die Direktion Leipzig am Dienstagmorgen mitgeteilt. Das Tier war offensichtlich geköpft worden.

Hals und Kopf nicht gefunden

Die Meldung über den Fund des Kadavers ging am 15. Oktober gegen 18 Uhr ein, heißt es weiter. Hals und Kopf des Schwans wurden allerdings nicht ausfindig gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier von einer unbekannten Person geköpft und der Kadaver am Strand zurückgelassen wurden. Aus diesem Grund seien die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen worden.

Polizeirevier Borna ermittelt

Die Beamten des zuständigen Reviers Borna benötigen dafür Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht haben auch Anglerinnen und Angler in den Tagen bis zum 15. Oktober entsprechende Beobachtungen gemacht?, fragen sie. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Sachverhalt sowie den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440, zu melden.

Von LVZ