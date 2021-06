Polizei sucht Hinweise zu Diebstahl aus Röthaer Kleingarten

Rötha

Ein Diebstahl aus der Gartenanlage „Am Wasserturm“ in Rötha ist der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Die Eigentümerin einer Parzelle stellte gegen 7 Uhr fest, dass aus ihrem umzäunten Garten drei Pflanzkübel entwendet worden waren. Die unbekannten Täter hatten dazu das Tor gewaltsam geöffnet. Zuletzt war die Frau am Pfingstmontag gegen 13 Uhr vor Ort gewesen, sodass die Tatzeit zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni lag.

Bei dem Diebesgut handelt es sich laut Polizei um einen Oliven-, einen Zitronenbaum sowie um einen Oleander, die alle über einen Meter hoch sind. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Beamte des Reviers Borna haben die Ermittlungen im besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Beobachtungen und Hinweise von Zeugen können dort in der Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440 gemeldet werden.

Von LVZ