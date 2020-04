Zwenkau

Eine Gruppe junger Männer und Frauen hat am Samstagabend (23 Uhr) in Zwenkau zwei Nachbarn verprügelt. Der Schlägerei in der Alfred-Taube-Straße ist vermutlich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten vorausgegangen.

Als die Polizei vor Ort war, trafen die Beamten zwei Männer (53 und 57) an. Diese erklärten, dass von einer Gruppe Heranwachsender angegriffen wurden. Sie schilderten, dass mehrere der jungen Männer zunächst auf den 53- Jährigen eingeschlagen haben sollen. Als dieser bereits am Boden lag, wollte der 57-jährige Nachbar ihm zu Hilfe kommen und soll ebenso von der Gruppierung angegriffen worden sein.

Als ein weiterer Nachbar die Schlägerei bemerkte, rief dieser aus dem Fenster und die jungen Leute ergriffen die Flucht. Der 53-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, der 57-Jährige einige Prellungen. Bei der Gruppierung soll es sich um insgesamt acht Männer und zwei Frauen im Alter von zirka 20 Jahren gehandelt haben. Aus den bisherigen Ermittlungen ergibt sich der Verdacht, dass die Gruppe mit dem Bus von Markkleeberg nach Zwenkau fuhr und anschließend wieder zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe und deren Reisebewegung (Bus von/nach Zwenkau) machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

Von lvz