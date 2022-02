Polizei sucht Zeugen für B-95-Unfall mit fünf Verletzten bei Rötha

Rötha

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen schweren Verkehrsunfall bei Rötha vom 11. Februar. Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden fünf Personen verletzt. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung.

An dem Freitag gegen 18.10 Uhr fuhr ein 19-Jähriger im Pkw Renault Clio auf der Zufahrt zur Bundesstraße 95 von Rötha in Richtung Leipzig. Das Auto geriet ins Schleudern, fuhr nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Citroën Jumpy zusammen.

Ein schwerer Unfall mit fünf Verletzten hat sich am Freitagabend auf der B-95-Auffahrt bei Rötha ereignet. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Der Clio wurde gegen eine Leitplanke gedrückt, wobei der Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer Verletzungen erlitten. Der Citroën-Fahrer und seine Beifahrerin, beide 32jährig, sowie die gemeinsame Tochter wurden ebenfalls verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 10 000 Euro beziffert.

Die Beamten bitten nun um Hinweise und Beschreibungen des Unfallhergangs. Diese können gerichtet werden an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, Telefon 0341/2 55 28 17 (tagsüber, sonst 2 55 29 10)

Von LVZ