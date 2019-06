Pegau

Eine Canabiszucht ist am Donnerstag in Pegau aufgeflogen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war ein Polizeibeamter außer Dienst mit seinem Fahrrad am Waldgrundstück „Albrechtshain“ in Pegau, nahe der B 2 unterwegs. Am Haupttor des Kleingartenvereins „Elstertal e. V.“ nahm er in der Luft einen cannabistypischen Duft wahr. Er hielt an und sah in einem der Gärten eine Pflanzengruppe. Diese Pflanzen „ähnelten“ sehr einer Cannabispflanze. Die Pflanzen befanden sich in einem geölten, rötlichen Hochbeet aus Holz, für jedermann sichtbar.

Garten wurde von einem 59-Jährigen gepachtet

Als der Polizist an den Zaun näher trat, war er sich sicher, dass es sich um Cannabispflanzen handelte, die nebeneinander in einer Reihe, an einem Rankgitter aus Bambus, eingepflanzt waren. Er nahm Kontakt mit dem Gartenvorstand auf. Bei dem Pächter des Gartens handelte es sich um einen 59-Jährigen aus Leipzig. Mehrmals wurde versucht, mit dem Pächter Kontakt aufzunehmen. Das schlug fehl.

Polizei durchsucht Gartengrundstück

In Zusammenarbeit mit den Kollegen des Polizeireviers Borna und der zuständigen Staatsanwaltschaft, die über den Sachverhalt informiert wurde, ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig die Durchsuchung des Gartengrundstückes und die Beschlagnahme der Pflanzen an.

Den Angaben der Polizei zufolge wurden 28 hochgewachsene Pflanzen „rasiert“ und beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Von Birgit Schöppenthau