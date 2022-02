Polonaise der Narren: Pegauer Karneval-Klub verlegt Faschingsumzug in Mai

Pegau

Seit mehr als zwei Jahren kennt der Pegauer Karneval-Klub (PKK) nur noch das Prinzip „rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“. Mal durften die Tanzgruppen trainieren, dann wieder nicht. Mal wurden Veranstaltungen geplant, dann wieder verworfen. Mal durften sich die Vorstandsmitglieder unter Auflagen treffen, dann wieder nicht. „Es war und ist schwierig für alle Beteiligten“, sagt Heiko Günther, der als Präsident seit Kurzem nur noch repräsentative Aufgaben wahrnimmt und nicht mehr an vorderster Alltagsfront steht.

Wechsel in der PKK-Geschäftsführung

Nach der Hauptversammlung im September des vergangenen Jahres übernahmen René Voigtmann als erster Vorsitzender, Lukas Petzold als zweiter Vorsitzender und Karin Kirmse als Schatzmeisterin die Geschäftsführung des Vereins. „Es ist besser, wenn die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden“, meint Günther, „und wenn verstärkt die Jüngeren zum Zuge kommen.“ Auch seine langjährige Vizepräsidentin Mandy Wagner ist in die zweite Reihe gerückt und nun verantwortlich für die Tanztrainer im Karnevalklub.

René Voigtmann hat im Herbst als erster Vorsitzender die Geschäftsführung des PKK übernommen. Quelle: Jens Paul Taubert

Außer Saisoneröffnung nichts gewesen

Sowohl die 57. Saison 2020/2021 als auch die aktuelle 58. Saison 2021/2022 können unter Ulk verbucht werden. Außer den beiden Eröffnungsveranstaltungen am 11.11. auf dem Marktplatz – für die es teilweise heftige Kritik gab und zuletzt sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegenüber Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) – sowie einem Herbstfest 2020 auf dem Schützenplatz gab es keinen Anlass zur närrischen Ausgelassenheit.

Keine Umzüge, kein Programmfasching im Volkshaus, keine Tollen Tage in der Schlosshalle, kein „Helau“ in der sächsischen Staatskanzlei und bei den Meisterschaften im karnevalistischen Tanz. Die Prinzenpaare als obere Repräsentanten des Pegauer Karnevals hatten herzlich wenig zu tun in den zurückliegenden Monaten. Die beiden Corona-Saisons gehen als Nullrunden in die Vereinsgeschichte ein.

Das amtierende Pegauer Prinzenpaar Saskia I. und Felix I. hat in dieser Saison nicht viel zu tun. Quelle: Jens Paul Taubert

Heiko Günther kehrt zurück zu den Wurzeln

Nun liegen alle Hoffnungen auf dem Frühjahr 2022. Heiko Günther, der viele Jahre als Pegauer Umzugsminister den Straßenumzug gemanagt hatte, kehrt nun zu seinen Wurzeln zurück. Er wird – mit dem Team – eine solche Prozession zu ungewöhnlicher Jahreszeit auf die Beine stellen.

„Es ist kein Karnevalsumzug im klassischen Sinne“, lacht der Pegauer, „weil der Karneval offiziell am Aschermittwoch vorbei ist.“ Also kreierte der Klub für den gewählten Termin 7. Mai ein neues Wort. Er lädt zum „Mai-Opening mit Polonaise“ ein. Klingt gut und trifft den Kern.

PKK-Präsident Heiko Günther fährt bei der Saisoneröffnung den Traktor vorm Umzugswagen. Quelle: Jens Paul Taubert

Anmeldung für Umzugsgruppen bis 28. Februar

Je nachdem, wie viele Umzugsgruppen sich für eine Teilnahme anmelden, soll es auf eine kleine oder große Runde durch die Elsterstadt gehen. Anmeldeschluss ist der 28. Februar, weist Günther hin. Er wünscht sich eine rege Beteiligung. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Wagen neu dekoriert sind oder bereits bekannte Bilder zeigen. Man wolle die Kosten für die Umzugsgruppen so gering wie möglich halten.

„Hauptsache, wir sehen uns alle wieder und ziehen gemeinsam an einem Strang, natürlich unter Einhaltung der dann geltenden Hygienevorschriften.“ Bereits ab 15 Uhr soll das Festzelt auf dem Kirchplatz geöffnet haben. Daneben sorgen Schausteller wie Familie Hadlock aus Pegau für gute Unterhaltung. 16 Uhr beginnt die Polonaise.

Verein muss kostendeckend arbeiten

„Als Verein sind wir natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen“, wirbt der Präsident um Verständnis für den Obolus zum Eintritt ins Festzelt. „Das heißt, wir müssen kostendeckend arbeiten.“ Aus diesem Grund seien Neuanschaffungen und neue Kostüme etwa für die Tanzgruppen zunächst hintenangestellt worden. „Wichtig ist erst einmal, überhaupt als Klub zu überleben.“ Wie in vielen anderen Vereinen habe es auch beim PKK in den vergangenen Monaten corona-bedingte Mitgliedsaustritte gegeben.

Von Kathrin Haase