Neukieritzsch

Zahlreiche gewichtige Entscheidungen haben die Gemeinderäte von Neukieritzsch auf ihrer nächsten Sitzung am 28. Mai zu treffen. Wobei der Gemeinderat zwei Tage nach der Kommunalwahl noch in der jetzigen Besetzung tagt.

Die aktuelle Absage für die Wahl des Ortschaftsrates in Deutzen beschäftigt jetzt auch den Gemeinderat. Der soll einen neuen Termin für die Ortschaftsratswahl festlegen. Die Gemeindeverwaltung hatte gegenüber der LVZ schon bekannt gegeben, dass der 1. September ins Auge gefasst werde. An dem Tag wird in Sachsen ohnehin der Landtag gewählt. Die Wahlen zum Gemeinderat, zum Kreistag und zum Europäischen Parlament finden auch in Deutzen am 26. Mai statt.

Hauptsatzung der Gemeinde Neukieritzsch wird beschlossen

Vor der Beschlussfassung zum Deutzener Wahltermin geht es im Gemeinderat um die neue Hauptsatzung der Gemeinde Neukieritzsch. Weil in der aktuell noch gültigen der Deutzener Ortschaftsrat nicht drin steht, ist es überhaupt erst zur Verschiebung der Wahl dieses Gremiums gekommen.

Ähnlich gewichtig ist der Beschluss über einen Vertrag mit den Städten Grimma, Groitzsch, Frohburg und Naunhof. Diese und Neukieritzsch wollen zusammen sechs Feuerwehrfahrzeuge bestellen. Das ist für alle günstiger als bei einer Einzelbestellung. Die Fäden für die Sammelbestellung im Wert von zusammen über zwei Millionen Euro laufen in Neukieritzsch zusammen, darum geht es in der Vereinbarung.

Garagen in Gemeinschaftsanlagen auf Tagesordnung

Zahlreiche Neukieritzscher betreffen zwei Beschlüsse, bei denen es um Garagen in Gemeinschaftsanlagen geht, die der Kommune gehören oder auf kommunalem Land stehen. Die Gemeinde will jetzt sowohl die Nutzungsentgelte als auch die Miete beziehungsweise Pacht für solche Garagen neu festlegen. Auch die Hundesteuer ist Gegenstand der Beratung im Gemeinderat.

Darüber hinaus soll der Gemeinderat über die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Bauhof entscheiden. Für das Fahrzeug mit Elektroantrieb soll auch gleich eine Ladestation beschafft werden, auch darüber ist ein Beschluss des Gemeinderates vorgesehen.

Neukieritzscher Marktplatz ist Gegenstand der Diskussion

Gegenstand der Diskussion wird auch der Neukieritzscher Marktplatz sein. Im Nachgang zur bereits abgeschlossenen Ortskernsanierung muss die Gemeinde relativ schnell noch rund 120.000 Euro verbauen. Entschieden wurde bereits, dafür den Marktplatz umzugestalten. Auf welche Weise, darüber herrscht noch keine Einigkeit.

Schließlich stehen noch zwei Auftragsvergaben auf der Tagesordnung. Es geht um die Planungsleistungen für die grundhafte Erschließung der Straße des 1. Juli und der Barbarastraße in Deutzen.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 28. Mai beginnt 18 Uhr im Gemeindeamt am Schulplatz 3. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann