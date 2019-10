Premiere: Erstmals Ferientheater in Böhlen

Böhlen

Premiere im Kulturhaus Böhlen: Zum ersten Mal gibt es für Schulkinder die Möglichkeit, ihre Ferien im Kulturhaus zu verbringen – mit richtig viel Theater. In der zweiten Woche der Herbstferien wird gespielt, geprobt, gehext und aufgeführt, was das Zeug hält. „Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex ... und dann geht alles schief“, heißt das Stück, das zwei Theaterpädagoginnen vom 21. bis 25. Oktober mit 30 Kindern im Alter von acht bis elf Jahren einstudieren.

Rollen gibt es jedenfalls genug. Denn die kleine Hexe will jedem, dem sie begegnet, helfen und alles immer und jederzeit richtig machen. Sie will eine garstige Prinzessin überzeugen, sich auch mal um andere zu kümmern und nicht nur um sich selbst, sie will zahlreichen Tieren im Wald deren Wünsche erfüllen. Und die lauten: anders zu sein. „Bei dem Stück gibt es etliche Varianten für Kinder, ihre Lieblingsrolle zu finden“, sagt Christiane Fuhrmann, Geschäftsführerin des Kulturhauses.

Das Maifest vor und im Kulturhaus Böhlen. Quelle: E-Mail-LVD

Tägliche Proben und Betreuung samt Mittagessen

Von Montag bis Donnerstag stehen die Kinder täglich von 9 bis 15 auf der Bühne, am Freitag feiert das Stück in der Besetzung um 16 Uhr (nach der Generalprobe) seine Premiere. „Für die Betreuung an den Tagen ist gesorgt“, macht Fuhrmann deutlich. Es gebe nicht nur Proben und etwas Theorie („wirklich nur etwas“), sondern auch Mittagessen.

5000 Euro hat der Kulturraum Leipziger Raum für kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt und damit das Ferientheater ermöglicht. Zwei Theaterpädagoginnen, eine aus Halle und eine aus Leipzig, nehmen die Kinder unter ihre Fittiche, um gemeinsam das Stück einzustudieren, Kostüme auszusuchen und die Kulissen ins richtige Licht zu rücken.

...im Kulturhaus Böhlen. Vor Kindern aus Böhlen und Großdeuben wir das Stück 'Alle Kühe fliegen hoch' aufgeführt, ein Minimusical von Eva Blum und Matthias Witting. Quelle: Andreas Döring

Ferientheater soll im Kulturhaus fest etabliert werden

Fuhrmann kann sich nicht nur vorstellen, Ferientheater künftig häufiger anzubieten, „ich wünsche es mir vielmehr“. Mit der Premiere in der zweiten Ferienwoche gehe jetzt ein großer Traum in Erfüllung. Schon lange schwebt der Geschäftsführerin vor, Theater für Kinder in den Mittelpunkt zu rücken und einer Kindertheatergruppe ein festes Probendomizil zu bieten.

Zwar gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass Kinder Stücke und Aufführungen auf der Bühne sehen – so spielen die Landesbühnen Sachsen regelmäßig vor Schülern in Böhlen –, aber bisher war das Angebot, dass die Knirpse selbst ihre Schauspielkünste zeigen können, Mangelware.

Das Theaterprojekt, für das noch vereinzelt Plätze frei sind, wird für die Kinder kostenlos angeboten. Auf die Eltern kommen lediglich die Kosten für das Mittagessen zu. Anmeldungen nimmt Fuhrmann per Mail an info@kulturhaus-boehlen.de und unter der Telefonnummer 034206 54082 entgegen.

Das von den Kindern einstudierte Stück können nicht nur alle Eltern und Großeltern erleben, sondern auch Theaterfreunde aus dem ganzen Landkreis. Der Eintritt zur Premiere am 25. Oktober um 16 Uhr ist kostenlos.

Von Julia Tonne