Böhlen/Lippendorf

Sonnabendmittag im Industriegebiet Böhlen-Lippendorf: Auf dem Parkplatz ein Flugzeug, die Kühltürme des Kraftwerks im Hintergrund. Eine Flammenwand. Feuerwehrleute. Kein Ernstfall, vielmehr eine Weltpremiere: Das junge Leipziger Unternehmen ARFF Services testete erstmals bis ins Detail seinen Flugzeugbrand-Simulator. Fachleute des TÜV waren dabei – und Einsatzkräfte der VSU-Werksfeuerwehr, die die einmalige Chance zu einem Training nutzten.

Auf den Punkt entflammbar

Dieser Silbervogel steigt nicht auf in die Lüfte. Viel zu schwer. Hülle bloß. Schwere Hubtechnik braucht es, um die Stahlbau-Segmente vom Tieflader zu heben und zusammenzufügen. Das Cockpit-Modul und die beiden anschließenden, inklusive Tragfläche und Strahltriebwerk, sind fertig. Kostenpunkt 1,5 Millionen Euro. Zwei sind noch im Bau, um bei Bedarf die Standard-Länge einer Boeing 737 zu erreichen. Zur Kabine führen zwei verschiedene Türen, Fabrikat Airbus, Fabrikat Boeing. Der Notausstieg original Flugzeugtechnik. Sonst dominiert Stahl: im Cockpit, in der Kabine, der Toilette. Feuerfest. Dank ausgeklügelter Technik auf den Punkt entflammbar, um Einsatzkräfte vor allem von Flughafen-Feuerwehren unter authentischen Bedingungen auszubilden.

Innenangriff in der Kabine unter Atemschutz. Quelle: Sarah Wouterse

TÜV und Werkfeuerwehr testen

„Es ist das erste Mal, dass alles aufgebaut und in Betrieb ist“, sagte Sarah Wouterse. Erfahren als systemischer Coach und als Kommunikationstrainerin im Bereich Luftverkehr und Feuerwehr kümmert sie sich bei der ARFF Services GmbH um die Geschäftsentwicklung. Das Kürzel steht für Aircraft Rescue and Firefighting, also Rettung und Brandbekämpfung. 2020 gegründet, bietet das Unternehmen Flughafenbetreibern und Behörden in Deutschland und rund um den Globus Trainings und Beratungen an. „Damit die Teams, etwa Flughafen-Feuerwehren, mit ihrem Equipment nicht zum Trainingszentrum fahren müssen, kommen wir jetzt zu ihnen und bringen alles mit.“ Der Flugzeugbrand-Simulator, mit dem man europaweit auf Reisen gehen werde, sei ohne Beispiel. Dass man ihn in Böhlen-Lippendorf für die TÜV-Abnahme montierte, lag für Wouterse auf der Hand: Hier sind die Module in einer Halle deponiert. Und: Die VSU-Werksfeuerwehr leistete logistische Unterstützung.

Ein dreiköpfiges Team von Spezialisten: Gründer Florian Funke, Business Development Director Sarah Wouterse und Operations Managerin Vivian Gaska. Quelle: Ekkehard Schulreich

Viele Szenarien lassen sich nachstellen

„Gasbrände, Hochdruckbrände, Flächenbrände – all das lässt sich nachstellen“, erläuterte Gründer und Geschäftsführer Florian Funke, fünf Jahre Leiter der Flughafenwehr des Airports Leipzig/Halle und zuvor leitend im Brandschutz auf dem Flughafen München tätig. Egal ob Flash-Over, ein an der Kabinendecke entlang schießendes Feuer, ein durch ein Laptop-Akku verursachter Brand in einer Sitzreihe, Qualm im Cockpit: All das und andere denkbare Ernstfälle ließen sich wohldosiert inszenieren, ein Fahrwerk oder Turbinen in Flammen ebenso. Selbst das Eindringen von Spezialkräften durch die Kabinenwand – etwa nach einer Geiselnahme – könne praktiziert werden.

Löschangriff mit dem Strahlrohr

So etwas zu leisten, ist selbstredend nicht Aufgabe der VSU-Wehr, die die Betriebe und Anlagen der im Industriegebiet ansässigen Unternehmen schützt. Brennende Flüssigkeiten oder Kohlenwasserstoffe löschen aber sehr wohl, sagte Nico Schirmer, Leiter der Wachabteilung: „Manche Szenarien sind bei uns in der Industrie genauso denkbar wie in der Luftfahrt.“ Deshalb nutzte man am Sonnabend gern die Möglichkeit, Löschangriffe mit dem Strahlrohr, Wasserförderung und Taktik zu trainieren – nicht in einer Werkhalle oder einem der großen Tanks, sondern an einem Flugzeug in Flammen.

Innen ist alles aus Stahl und Stahlblech: Florian Funke steht in der Tür zur Pilotenkanzel. Quelle: Ekkehard Schulreich

Erstes Training am Erfurter Flughafen

Zwar setzt Corona die Luftfahrt unter Druck. „Die Ausbildung muss aber trotz Krisen weitergehen. Die gesetzlichen Anforderungen sind zu erfüllen“, so Florian Funke. Er zweifele nicht daran, dass sein kleines Team mit seinem Simulator und den speziell zugeschnittenen Ausbildungen ausreichend Arbeit habe. Das erste gebuchte Training findet in Erfurt statt: ein Grundlehrgang Flugzeugbrand-Bekämpfung für Verkehrsflughäfen.

Von Ekkehard Schulreich