Premiere in Borna: Flohmarkt auf dem Parkhaus-Dach

Borna

Im Kleiderschrank stapeln sich seit Monaten Hosen, Pullover und Blusen, die nicht mehr getragen werden, bei den Kindern im Zimmer liegt wochenlang Spielzeug ungenutzt in der Ecke. Und der jüngste Nachwuchs – gerade noch im Babyalter – ist aus Stramplern schon rausgewachsen. Diese Szenarien sind wohl in jeder Familie bekannt. Weshalb diese jetzt die Chance bekommen, daran etwas zu ändern. Die beiden Bornaerinnen Kathleen Czinkewitz und Anne Teichmann stellen am 11. September von 10 bis 17 Uhr einen Flohmarkt auf die Beine – und das an ungewöhnlichem Ort: nämlich auf dem obersten Deck des Parkhauses in der Mühlgasse.

„Klamotti“ heißt die Premiere des Flohmarktes, der – so hoffen es die zwei Veranstalterinnen – zu einer Tradition im Landkreis werden soll. Schon im vergangenen Jahr sollte Klamotti bei der von Regio TV veranstalteten Familienmesse Bornalino seine Premiere feiern, musste aber pandemiebedingt abgesagt werden. Nun gibt es einen zweiten Anlauf. Diesmal werden die zwei Frauen von dem Städtischen Werken Borna unterstützt, die das Parkhaus zur Verfügung stellen.

Flohmarkt mit Lounge-Bereich und Hüpfburg

„Flohmärkte, auf denen alles verkauft wird, wenn es um Babys, Kinder und Eltern geht, kennen wir aus anderen Städten schon lange. Aber in Borna fehlt so etwas noch“, betont Czinkewitz. Darüber hinaus, ergänzt Teichmann, solle der Flohmarkt auch an einem ungewöhnlichen Ort stattfinden. „Denn reizvoll ist es garantiert, auf dem Dach einen Parkhauses bummeln zu gehen und zu stöbern.“ Mit dem Flohmarkt allein ist es aber nicht getan. Vielmehr haben die zwei Frauen noch einiges an „Drumherum“ organisiert – unter anderem einen Zuckerwattestand, ein Glücksrad und eine Hüpfburg für die kleinen Besucher. Für die Eltern gibt es zudem einen Lounge-Bereich.

Dass das Parkhaus mal ganz anders genutzt wird, freut Francis Günther-Köhler von den Städtischen Werken. Schon einmal konnten Schwindelfreie auf dem Dach feiern – bei der Party „Borna oben 1.0“. „Und nun locken wir auch Familien aus der Region hierher“, sagt sie.

Anmeldungen können auf der Internetseite erfolgen

Czinkewitz und Teichmann nehmen noch Anmeldungen von Verkäufern entgegen. Wer also wieder Platz in Kleiderschränken und Kinderzimmern schaffen will, kann sich auf der Internetseite http://klamotti-borna.de/melden und einen Stand buchen.

Von Julia Tonne