Frohburg/Prießnitz

Zum Jubiläum gibt es ein Konzert in der Prießnitzer Annenkirche: „SIXPACK+“ wird zehn – und feiert das am 24. Mai mit seinen Fans, mit neuen und mit bewährten Titeln. Dass ein Kirchenraum zum Konzertraum avanciert, ist Kalkül. Die Musikerinnen und Musiker, inzwischen Anfang 20 bis Mitte 30, verstehen sich als christliches Ensemble. Dass sie gerne auch Tanzmusik spielen, ist keinesfalls ein Widerspruch. Sie treten bei Jugend-Gottesdiensten ebenso gern auf wie bei Dorffesten, singen zu Trauungen und Familienfesten, gestalten Benefizkonzerte.

Anstoß kam aus Prießnitzer Familie

Die Band in der Anfangszeit 2009. Quelle: privat

Den Anstoß gaben vor einem Jahrzehnt Christfried Vetter und seine Söhne Andreas und Jakob. 2007 waren Vetters ins Prießnitzer Pfarrhaus gezogen. Barbara Vetter ist Pfarrerin, Christfried war Gemeindepädagoge, ehe er im Sommer vergangenen Jahres als Lehrkraft an die Evangelische Schule für Sozialwesen Bad Lausick wechselte. „Ich habe früher schon in einer Band gespielt. Dann haben auch die Jungs Instrumente gelernt – und wollten gemeinsam Musik machen“, blickt der heute 58-Jährige zurück auf die Anfänge. Auftrittsmöglichkeiten suchten ebenso die jungen Sängerinnen Stefanie Mätzold aus Hopfgarten und Maria Nickisch aus Prießnitz. „Wir taten uns zusammen. Das erste Konzert hatten wir am Himmelfahrtstag Open Air in Elbisbach. Das hat gepasst.“ Passend wie der unkonventionelle Name „SIXPACK“, später aufgrund erweiterten Personals einfach um ein Plus – im Band-Logo als christliches Kreuz gezeichnet – ergänzt.

Mehrfach Wechsel in der Bandbesetzung

In dieser Besetzung spielte man 2011. Quelle: privat

„Musik, Beruf und inzwischen auch Familie unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach“, sagt Christfried Vetter. Deshalb habe es im vergangenen Jahrzehnt mehrfach Wechsel gegeben. Aktuell zählen die beiden Frauen, die Gründungsmitglieder waren, zum Ensemble, außerdem Sängerin Susan Kahl aus Grimma. Am Schlagzeug sitzt seit einigen Monaten Elisa-Sophie Gläser aus dem Erzgebirge, die in Bad Lausick ihre Ausbildung absolviert. Patrick Zschille aus Frankenhain (Gitarre) spielt außerdem bei den „KlangChaoten“. Christian Lippmann (Bassgitarre) aus Kohren-Sahlis steht mit „Leiseschrei“ auf der Bühne. Robert Vetter ( Piano) tritt mit „SIXPACK+“ gelegentlich auf, wenn es seine Zeit erlaubt. Geprobt wird im alten Flößberger Pfarrhaus, wo die Gruppe einen Raum nutzen kann: „Das ist sehr vorteilhaft, vor allem im Winter. Außerdem können wir hier unsere Technik lagern.“ Verstärkung, sagt Vetter, könne man durchaus noch gebrauchen: „Ein Pianist wäre gut, und auch eine Aushilfe am Bass wäre uns willkommen.“

Von Ekkehard Schulreich