Projekt des Jugendclubs: Wie klingt Böhlen? Neue Ausstellung gibt Antwort

Böhlen

Wie klingt Böhlen? Das mag eine Frage sein, die nicht viele stellen. Aber es ist eine, auf die es glatt eine Antwort gibt. Und zwar im Kulturhaus Böhlen. Jugendliche aus der Stadt haben sich gemeinsam mit Sabine Wohlfarth vom Grassi-Museum Leipzig, Maria Dießner vom Jugendclub Böhlen und DJ D-fekt aus Leipzig in die Spur gemacht, um Töne zu sammeln und daraus einen „Böhlen-Beat“ zu gestalten.

Alltagsgeräusche in der Stadt aufgenommen

Während die eine Gruppe im Supermarkt und beim Döner-Mann um die Ecke war, nahm eine andere Gruppe Geräusche und Töne an der Bushaltestelle, in Schulen und beim Tischtennis-Spiel auf. „Das war unser Herbstferienprojekt und ist sehr gut gelungen“, sagt Dießner, die über ein großes Netzwerk von Bekannten und Freunden an Sabine Wohlfarth geriet.

Und die war ebenfalls Feuer und Flamme für das Projekt. „Wir als Grassi-Museum für Völkerkunde wollten mal rausgehen aus der Stadt und im ländlichen Raum arbeiten“, begründet Wohlfarth, zuständig im Museum für Bildung und Vermittlung. Die Ton-Sammlung könne also durchaus als „Feldforschung“ bezeichnet werden.

Aus den Boxen ertönt ein Böhlen-Beat

Am ersten Tag der Projektwoche waren die Jungs Lasse, Janne, Jason und Finn in Böhlen unterwegs – immer mit einem Aufnahmegerät bewaffnet. Am zweiten Tag dann ging es darum, die Töne zu sortieren. Und zu entscheiden, welches Geräusch auch für den Beat verwendet werden kann. „Dabei haben wir Hilfe von DJ D-fekt bekommen“, erzählt Lasse. Dieser habe gemeinsam mit den Jungs alle Aufnahmen gehört und sich dann im Tonstudio über eine Zusammensetzung Gedanken gemacht. Herausgekommen seien zwei Beats.

Grassi will Sounds übernehmen

Und die sind nun im Kulturhaus zu hören. Genauer: in extra vorbereiteten Boxen. Die wurden während der Projekttage ebenfalls von den Böhlener Nachwuchskünstlern gestaltet. Und auch die Leipziger bekommen in absehbarer Zeit die Möglichkeit zu erfahren, wie Böhlen klingt. „Die Töne finden Eingang in unsere Dauerausstellung“, erklärt Wohlfarth. Diese werde derzeit unter dem Namen „Reinventing Grassi.SKD“ umgestaltet.

Im Böhlener Kulturhaus übrigens sind die Beat-Boxen im Foyer in der ersten Etage zu sehen und zu hören. Und die ersten Hörer gab es bereits: Da Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) bei der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche auf die neue Ausstellung hinwies, setzten sich im Anschluss einige Stadträte gleich die Kopfhörer auf die Ohren.

Von Julia Tonne