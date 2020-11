Projekt für Rasten und Parken auf dem Schützenplatz Pegau

Pegau

Die Neugestaltung des Schützenplatzes in Pegau schreitet fort. In einem ersten Bauabschnitt wird aktuell der Bereich um die Reithalle aufgemöbelt. Wann die zweite Phase, die sich mit dem Gelände hinter der früheren Ringerhalle beschäftigt, an die Reihe kommt, ist noch nicht klar. Das hängt von einer Fördermittelzusage ab, antwortet Bürgermeister Frank Rösel auf die LVZ-Anfrage. Das gesamte Projekt zielt auf die Entstehung eines Anlaufpunktes für Wasser- und Radtouristik ab.

Rastplatz am Bootsanleger und Parkplätze

Nahe der Bootsanlegestelle für Paddler an der Weißen Elster hatte die Stadt in der Vergangenheit schon zwei überdachte Sitzgruppen und vor wenigen Monaten auch ein Spielgerät aufgestellt. „Nun ist hier ein Rastplatz draus geworden“, sagt Rösel über die direkt nördlich an den Komplex aus Ex-Jugendclub und Reithalle anschließende Fläche.

Anzeige

Die Arbeiten hat die Firma Plantago Garten- und Landschaftsbau aus Nobitz (Kreis Altenburger Land) ausgeführt. Zudem legt sie derzeit noch ein reichliches Dutzend Autostellplätze vor dem Gebäude an. Den Auftrag dazu hatte der Stadtrat im Juli für gut 133 600 Euro erteilt. Zwei Drittel der Summe werden über das Programm „Stadtumbau Ost“ gefördert.

Zweiter Abschnitt: Caravanstellplatz

Die Planung war bereits im Dezember 2018 der Arbeitsgruppe Landschaftsarchitekten Leipzig übertragen worden. Dabei entstand auch ein zweiter Bauabschnitt für den Bereich zwischen dem heutigen Tanzsportzentrum des Pegauer Karneval-Klubs (ehemals Ringerhalle) und dem momentan noch als Krippe genutzten einstigen Hortgebäude. Wenn die Garagen weggerissen sind, soll hier ein Caravanstellplatz entstehen.

„Für die erforderliche Ver- und Entsorgungsstation liegt schon der Kanal an“, sagt der Bürgermeister. Wann allerdings hier gebaut wird, könne er jetzt noch nicht sagen. Die Stadt warte auf die Bereitstellung weiterer Zuschüsse. Das Wiesenareal, das als Pferdekoppel genutzt wird, sei nicht mit in die Veränderungen einbezogen.

Startpunkt für Touristen

Frank Rösel geht davon aus, dass der Schützenplatz künftig ein Ausgangspunkt für touristische Erkundungen im Neuseenland sein wird. Schon jetzt würden Urlauber ihren Caravan abstellen, obwohl noch keine ordentliche Infrastruktur dafür da ist. „Kürzlich bin ich hier einem Paar aus Regensburg mit seinem Fahrzeug begegnet.“

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz