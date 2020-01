Projektwoche: Schüler aus Kitzscher und Hannover überwinden Vorurteile

Kitzscher

Das Phänomen wiederholt sich. Gleichaltrige Jugendliche, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben, begegnen sich. Mit dabei: gegenseitige Vorurteile. Sie arbeiten in einer Projektwoche täglich sechs Stunden zusammen, verbringen auch Freizeit miteinander. Am Schluss zeigen sie eine anderthalbstündige Show – und beim Abschied fließen Tränen.

Vanessa Kühn, Viviane Palinkas und Philipp Jaitner gehören zu den 16 Zehntklässlern der Oberschule Kitzscher (mehr sind es nicht), die sich in Duderstadt nahe der einstigen innerdeutschen Grenze mit 33 Schülern der zehnten Klasse der Johannes-Kepler-Realschule aus Hannover trafen.

Fast alle Schüler aus Hannover haben Migrationshintergrund

Von den 33 Jugendlichen aus Hannover stammen 30 aus Migrationsfamilien. Sie kommen aus Afghanistan, Ägypten, Iran, Irak Griechenland, Thailand, Albanien, aus Russland oder von den Philippinen, womit die Reihe noch nicht vollständig ist.

Zur Galerie Bei einer gemeinsamen Projektwoche haben Schüler aus Kitzscher und Hannover gegenseitig einige ihrer Vorurteile überwunden. Beim Abschied wurde geweint.

„Ja“, sagt Viviane, „wir hatten Vorurteile.“ Und umgekehrt war das wohl genauso. Beim ersten Aufeinandertreffen gab es mehr Stress als Neugier und Freundlichkeit. Da seien sogar Schläge angedroht worden, einige aus Hannover sollen gemeint haben, das Land gehöre eigentlich ihnen.

Das Miteinander sei aber ganz schnell besser geworden, sagt Viviane. Und am Ende hätten beim Abschied tatsächlich einige geweint. „Wir wollen uns auf jeden Fall wiedersehen“, sagt sie. Und Vanessa erzählt, wie sie sich erst am Ende der Woche getraut habe, eine ihrer neuen Freundinnen zu fragen, warum sie ein Kopftuch trägt.

Freundin verrät, warum sie ein Kopftuch trägt

„Sie will ihre Schönheit nicht jedem zeigen, nur dem einen Mann und ihrer Familie“, gibt Vanessa die Antwort wieder. „Ihren Freund kann sie sich selbst aussuchen, sie muss ihren Vater nur fragen, ob er einverstanden ist.“

Zwischen den Extremen lagen fünf Tage mit sechs Arbeitsgruppen: Tanz, Capoeira, Theater, Kunst, Multimedia und Technik. Bis auf die brasilianische Kampfkunst gelang es, die Workshops mit Jugendlichen beider Schulen zu besetzen, so dass Hannoveraner und Kitscheraner tatsächlich zusammenarbeiteten.

Externe Spezialisten leiten die Workshops

Geleitet wurden die Workshops von externen Spezialisten, unter anderem von einem slowakischen Künstler und einer Tänzerin aus Leipzig. Darunter war auch Sirko Konrath von Regio TV aus Borna, der an der Oberschule Kitzscher seit Jahren das Schülerfernsehen betreut.

Übergreifendes Motto in diesem Jahr war: „Unsere Zukunft? Fragt uns!“ In den jeweiligen Arbeitsgruppen verarbeiteten die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken zu Migration, Krieg, Frieden, Klimawandel und vielen anderen aktuellen Themen. Bei der abschließenden Show wurde die Tanzgruppe, zu der Viviane und Philipp gehörten, zum verbindenden Element.

Zuschauer waren 80 Neuntklässler aus beiden Schulen, die extra dafür und für einen Besuch im nahen Grenzlandmuseum, das an die Deutsche Teilung erinnert, nach Duderstadt gekommen waren. Dass der Preis dafür für alle erträglich blieb, dafür sorgten auch Fördermittel vom Freistaat Sachsen und vom Landkreis Leipzig über die „Lokale Partnerschaft für Demokratie“. Auch Firmen unterstützen die Schule mit Geld.

Gründungsväter unter den Zuschauern

Unter den Gästen waren Hartmut Bartel, einer der Gründungsväter der Schulpartnerschaft aus Hannover, und der langjährige Schulleiter von Kitzscher, Rainer Reichenbach. Der hatte sich bis zu seinem Ruhestand intensiv um das gemeinsame Projekt bemüht.

Die Woche in Duderstadt hielt auch für Annett Schiller, die Klassenlehrerin der Zehnten aus Kitzscher, neue Erkenntnisse bereit. Schließlich kennt sie ihre Schützlinge nur aus den Fächern, die sie selbst unterrichtet. „Es war schön für mich, zu erleben, welche Fähigkeiten meine Schüler in der Freizeit entwickeln.“ Sie habe sie in Duderstadt von einer anderen Seite kennen lernen können.

Gästehaus schon wieder für nächstes Treffen gebucht

Jetzt wird der Blick nach vorn gerichtet. Für eine Woche im September ist das Jugendgästehaus in Duderstadt bereits wieder gebucht. Denn 30 Jahre deutsche Einheit im Oktober bedeuten auch dreißig Jahre Schulpartnerschaft zwischen Kitzscher und Hannover unter dem Motto „Respekt XXL“.

Schulleiterin Dagmar Schulz hofft, dass das fortgeführt und vielleicht sogar auf jüngere Klassen ausgeweitet werden kann. Ganz einfach sei das nicht, weil in Hannover die Schulleitung leider häufiger wechsele als in Kitzscher und das Partnerschaftsprojekt deshalb immer wieder neue Unterstützer finden müsse.

Von André Neumann