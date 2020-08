Prozess wegen Beleidigung: AfD-Mann Jöricke verurteilt

Borna

Wegen Beleidigung stand AfD-Mann Reinhard Jöricke am Freitag vor Gericht in Borna. Grund: Am 9. August 2019 hatte er einen Brief an Erik Wolf, den Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) der Region Leipzig-Nordsachsen geschrieben – mit Formulierungen wie: „ihr seid das Allerletzte“, „weg mit dem roten Viehzeug“, „ihr gehört ewig in die Jagdgründe“, „ihr seid zum Kotzen“, wie vor Gericht zitiert wurde. Der DGB erstattete Anzeige.

Das Schreiben stand im Zusammenhang mit einem Wahlforum in Borna am 22. August 2019, wozu die AfD nicht eingeladen war, was ihn verärgerte, erklärte der 72-jährige Angeklagte. Er sehe den Brief nicht als Beleidigung, sondern als Äußerung im Rahmen einer politischen Auseinandersetzung und fügte hinzu: „Wenn der DGB uns eingeladen hätte, wäre es nicht zu diesem Brief gekommen.“

Gegenseitige Beleidigungen ?

Sein Verteidiger Bodo Walther, aktiv im AfD-Kreisvorstand des Leipziger Landes, sagte ebenfalls, dass es in der politischen Diskussion erlaubt sein müsse, eine gesellschaftliche Organisation in dieser Form anzugreifen. Außerdem gebe es gegenseitige Beleidigungen. Er verwies auf Äußerungen eines Gewerkschafters von Verdi über die AfD, als es um die Veranstaltung zum 1. Mai 2019 auf dem Bornaer Marktplatz ging.

Richterin Linda Beuthner-Ostrowski sah das anders. Es handele sich keineswegs um eine gegenseitige Beleidigung, weil beide Ereignisse in zeitlich großem Abstand stehen und verschiedene Personen agieren.

Den Ausschluss der AfD bei einer Wahlveranstaltung könne man durchaus kritisch sehen und dies auch sachlich diskutieren, so die Richterin, „aber das ist kein Grund, jemanden so zu beleidigen“. Sicher, es könne in politischen Diskussionen auch mal heftig zugehen, aber nicht, indem man Worte wie „Viehzeug“ gebraucht.

Zeuge: „beleidigt, geschmäht und bedroht“

Der Beleidigte, der 43-jährige Erik Wolf vom DGB, kam extra aus seinem Urlaub, um als Zeuge vor Gericht aufzutreten. Er berichtete, dass Gewerkschafter mehrfach von der AfD „beleidigt, geschmäht und bedroht“ worden seien. Deshalb habe sich der DGB darauf verständigt, Politiker dieser Partei nicht ins Podium eigener Veranstaltungen einzuladen.

Dafür sei er persönlich auch schon scharf kritisiert worden, dennoch halte er dies für richtig. Im Publikum jedoch würde man niemanden ausgrenzen wollen. Seiner Kenntnis nach seien bei dem Bornaer Wahlforum im August 2019 auch AfD-Sympathisanten zu Gast gewesen.

Security für Wahlveranstaltung organisiert

Als Wolf den Brief bekam, rief er umgehend Jöricke an, um nachzufragen, ob diese Zeilen tatsächlich von ihm stammen. Er bestätigte es. Der Gewerkschafter empfand dessen Worte als Drohung, wie er sagte, und engagierte eine Security für das Wahlforum. Die ewigen Jagdgründe würden eindeutig Tod bedeuten. Auch zwei Wagen der Bereitschaftspolizei seien vor Ort gewesen.

Nach Diskussionen entschloss sich die Gewerkschaft zur Anzeige gegen Jöricke. „Ich möchte nicht als Viehzeug bezeichnet werden“, sagte Wolf klipp und klar. Diese und weitere Äußerungen seien nicht hinzunehmen, das wolle er sich nicht gefallen lassen. „Wenn ich so etwas lese, muss ich das ernst nehmen“, sagte der DGB-Mann.

Schmähkritik und keine Meinungsfreiheit

Staatsanwalt König betonte, dass die Meinungsfreiheit, die im Artikel 5 des Grundgesetzes steht, mit diesen Formulierungen überschritten werde. Es handele sich um Schmähkritik und Ehrverletzung.

Die Richterin sah die Beleidigung als erwiesen an und verurteilte Jöricke zu einer Geldstrafe, 30 Tagessätze zu je 25 Euro. Der DGB sei als Personenmehrheit beleidigt worden, sagte sie. Den geringen Tagessatz begründete sie mit den Einkommensverhältnissen des Betroffenen, er ist Wohngeld-Empfänger.

Entschuldigungsbrief als Entlastung

Reinhard Jöricke saß bis vor kurzem für die AfD im Bornaer Stadtrat, inzwischen lebt er in Bad Lausick. Er war bereits mehrfach vorbestraft, ausschließlich für Verkehrsdelikte. Seine letzte Bewährungsstrafe wurde 2014 ausgesprochen. Als entlastend wertete die Richterin einen Entschuldigungsbrief, den er Monate später an Erik Wolf schrieb.

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Innerhalb einer Woche kann Revision eingelegt werden.

Von Claudia Carell