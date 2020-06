Psychosoziale Beratungsstelle Borna stellt wieder auf Normalbetrieb um

Borna

Ob Corona zu einem Anstieg an psychischen Erkrankungen führt, lässt sich noch nicht absehen. „Das merken wir erst später“, sagt Katrin Pfeifer, die Leiterin der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Diakoniewerkes Zschadraß in der Deutzener Straße in Borna. Die drei Mitarbeiterinnen hatten aber auch während der Hoch-Zeit des allgemeinen Lockdowns Kontakt zu den Patienten. Jetzt stellt die Beratungsstelle wieder auf einen normalen Betrieb um, wenn auch mit Covid-19-bedingten Einschränkungen.

Seit April wieder Einzelberatungen

Zwar hatte die Beratungsstelle, die es seit zehn Jahren in Borna gibt, wie so vieles Ende März, Anfang April geschlossen. Die Mitarbeiterinnen hielten aber zumindest telefonisch den Kontakt zu ihren Klienten. Telefonseelsorge ist wichtig für Menschen mit Depressionen, Panikstörungen oder auch Suchterkrankungen, denen in der Beratungsstelle geholfen wird. Immerhin: Seit Mitte April konnten die Mitarbeiterinnen auch wieder Einzelberatungen von Mensch zu Mensch anbieten. Der Wegfall von Kontakten sei gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders hart, so Leiterin Pfeifer. In solchen Fällen sei es wichtig, alternative Kontaktmöglichkeiten wie Handy oder Skype zu nutzen. Und, gleichfalls von Bedeutung: die Nachrichtenflut einzudämmen. „Die Menschen sollten sich vor schlechten und widersprüchlichen Informationen schützen.“

Sicherheitsgurt für Menschen

Mittlerweile gibt es wieder Gruppenangebote in der Beratungsstelle, in der jährlich etwa 250 Menschen geholfen wird. Dazu gehört die Achtsamkeitsgruppe, die sich im Freien an der Ökologischen Station Birkenhain trifft. Die Teilnehmer lernen dort, wie sie es schaffen, „Dinge so zu nehmen, wie sie sind“, sagt Katrin Pfeifer. Es gehe um einen Abstand, der dazu führen soll, sich nicht von allen schlechten Botschaft herunterziehen zu lassen. „So etwas wie ein Sicherheitsgurt“, macht die Diplom-Sozialarbeiterin klar, und zudem auch für Menschen ohne psychische Erkrankungen durchaus eine gute Sache.

Maskenpflicht und Abstandsregeln

Für die Gruppenangebote und Zusammenkünfte von Selbsthilfegruppen gilt prinzipiell, dass sich die Teilnehmer vor Beginn die Hände zu desinfizieren haben. Jeder muss schriftlich bestätigen, dass er gesund ist. Wenn die gängigen Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, herrscht Maskenpflicht. Kochkurse oder die gemeinsame Frühstücksrunde fallen derzeit weg. Und wenn es möglich ist, geht es ins Freie, etwa beim Boule oder mit dem Yoga-Kurs.

Besuch auch ohne Überweisung

In die Beratungsstelle, die es seit 2015 gibt, kann jeder kommen, „auch ohne Überweisung“, unterstreicht die Leiterin. Geöffnet ist Montag und Mittwoch von 9 bis 15.30 Uhr, Dienstag von 9 bis 17 Uhr, Donnerstag von 9 bis 19 Uhr sowie Freitag von 9 bis 13 Uhr.

