Neukieritzsch

Die Kindertagesstätte „Haus der Zukunft“ in Neukieritzsch kann ab sofort mehr Kinder aufnehmen. Die Fertigstellung des Umbaus feierten die Kinder am Freitagnachmittag mit einem Kinderfest. Bürgermeister Thomas Hellriegel übergab die neuen Räume und dankte allen am Bau Beteiligten.

Für insgesamt reichlich 500 000 Euro sind die einstigen Horträume in der Kindertagesstätte saniert worden. Der Hort, der sich zuvor mit im „Haus der Zukunft“ befand, war vor drei Jahren in die Grundschule Neukieritzsch umgezogen, deren obere Etage dafür umgebaut worden war. Hintergrund war damals ein sich abzeichnendes Platzproblem in der Kindertagesstätte, weil immer mehr Mädchen und Jungen im Krippen- und Kindergartenalter angemeldet wurden.

Jetzt 150 Plätze im „Haus der Zukunft“

Die Sanierung der einstigen Horträume in der Kindereinrichtung in der Leipziger Straße begann in diesem Jahr im April. Die Gemeinde konnte auf eine Förderung durch das Kultusministerium zurückgreifen, welches gut 40 Prozent der Kosten beisteuerte, sagte der Bürgermeister bei der Übergabe.

Insgesamt wurden 20 neue Plätze geschaffen, zwölf für die bis zu drei Jahre alten Krippenkinder, acht für Knirpse im Kindergartenalter. Damit stehen jetzt knapp 150 Plätze zur Verfügung. Hellriegel betonte, dass es gelungen sei, nach einer beschränkten Ausschreibung überwiegend Firmen aus der Region zu beauftragen. Die Baufirma kam aus Borna, der Trockenbauer aus Geithain, der Sanitärinstallateur aus Deutzen, Elektriker und Schlosser aus Borna.

Bürgermeister dankt auch Kita-Team und Eltern

Fast schon ungewöhnlich für derartige Baumaßnahmen mit vielen Firmen auf engstem Raum: Die vorgesehene Bauzeit wurde eingehalten, der Bau war am 3. September abgeschlossen. „Die Eröffnung“, das sagte der Bürgermeister der LVZ, „musste nur deswegen um eine Woche verschoben werden, weil die Möbel nicht rechtzeitig geliefert wurden.“

Alle Firmen, so Hellriegel, seien mit Arrangement und Enthusiasmus dabei gewesen. Das Gemeindeoberhaupt dankte aber auch dem Träger Volkssolidarität, Leiterin Katrin Winter und deren Team sowie Eltern und Behörden für „Verständnis und Tatkraft“. Schließlich habe der Umbau bei laufendem Betrieb der Kita stattgefunden.

Die Kinder des „Hauses der Zukunft“ zeigten zur Einweihung der neuen Räume unter anderem ein Programm auf neuartigen Musikinstrumenten. Sie trommelten auf Bällen, die in Kneipp-Wasserbecken standen. Die vor 46 Jahren gebaute Kindertagesstätte ist seit 2013 eine offiziell anerkannte Kneipp-Einrichtung und besitzt für Wasseranwendungen einen Kneipp-Raum.

Von André Neumann