Pünktlich zu Pfingsten: Saison im Freibad Regis-Breitingen eröffnet

Regis-Breitingen

Die ersten Mutigen trauten sich am Freitag tatsächlich schon ins Wasser. Dabei waren 11 Uhr zur Saisoneröffnung im Freibad Regis-Breitingen gerade 17 Grad Celsius gemessen worden; aber immer noch ein Grad mehr als die Luft. Klar wäre später dann ein etwas wärmeres Nass den sechs Mädchen durchaus lieber gewesen. Dennoch wagten sich die Acht- bis Zwölfjährigen ein weiteres Mal ins Becken, um mit dem Bürgermeister fürs Auftaktfoto zu posieren. Nun ist vorerst täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Bürgermeister will seine Bahnen weiter ziehen

Jörg Zetzsche (Freie Wähler) ist froh, dass nach der im Spätherbst öffentlich gewordenen drohenden Gefahr einer generellen Schließung das Freibad nun seinen nächsten Sommer erlebt. Zwar hielt er sich zum Start noch vom Wasser fern. „Aber ich bin jedes Jahr Badegast gewesen und will das auch fortsetzen“, meinte der seit Anfang April regierende Stadtchef. „Dass ich hier abends noch meine Bahnen ziehen oder mich auch nur kurz erfrischen kann, ist doch prima.“

Die Daten zum Saisonstart im Freibad Regis-Breitingen am 29. Mai. Quelle: Jens Paul Taubert

Investition als Zeichen für Erhalt des Freibades

Das Freibad soll „auf jeden Fall erhalten werden, wenn es sich irgendwie machen lässt“, sagte er. „Sonst hätten wir ja auch nicht ins Planschbecken investiert, was die Stadt trotz der Förderung ordentlich Geld kostet.“ Derzeit wird daran zwar noch gebaut, ein Zaun grenzt die Fläche ab. „Doch wir gehen von einer Punktlandung für die Fertigstellung aus – am 20. Juli zum Beginn der Sommerferien.“ Dann könnte bei entsprechendem Wetter die Freizeitanlage noch mehr Zulauf erhalten als in den Vorjahren, weil aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht weniger Menschen Urlaubsreisen unternehmen und deshalb vor Ort Erholung suchen, so Zetzsche.

Neuer Betreiber im Freibad Regis-Breitingen

Nach 15 Jahren in Verantwortlichkeit des Fördervereins Freibad Regis-Breitingen fungiert nun die Firma Konform Dienstleistungen aus Böhlen als Betreiber. Chef Jörg Wiltschko zeigte sich positiv überrascht, dass bis zum Nachmittag schon fast 70 Besucher gezählt wurden. Es sei nicht einfach gewesen, nach der Freigabe der Landesregierung so schnell alles für die Öffnung vorzubereiten. „Das hat nur geklappt, weil mein ganzes Team, wie auch in Pegau, Neukieritzsch und Böhlitz, ordentlich funktioniert.“

Mit dem Bau des Planschbeckens ist derzeit die Firma Rohr & Gebauer beschäftigt. Es soll am 20. Juli fertig sein. Quelle: Jens Paul Taubert

Schwimmmeister ist ein Rückkehrer

Schwimmmeister in Regis ist nun Alexander Jörk, wieder. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe war 2018 schon mal als Krankheitsersatz eingesprungen. Zudem stellt Konform im Wechsel Rettungsschwimmer und weitere, teils übernommene Mitarbeiter, unter anderem am Einlass und für den Imbiss. In diesem Jahr will Wiltschko erst mal sehen, wie es läuft. Auf Veranstaltungen verzichtet er noch – vor allem auch wegen Corona.

Förderverein will sich weiter engagieren

Dass der Förderverein trotz des neuen Betreibers nicht ganz außen vor ist, freut Bürgermeister Zetzsche. „Ich habe gesehen, dass sich die Mitglieder in der Vorbereitung mit an der Pflege des Grüns und der Anlage beteiligt haben.“ Der Vorstand hat zudem angekündigt, dass sich der Verein weiter einbringen wird. Zunächst hoffen alle Akteure auf einen warmen Badesommer und eine bald mögliche Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen.

Von Olaf Krenz