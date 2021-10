QR-Codes: Informationen für Besucher der Stadtkirche Borna übers Smartphone

Borna

Die evangelische Kirchgemeinde Borna will einen weiteren Schritt bei der Nutzung moderner Technik gehen. So soll es in der Stadtkirche sowie in der Emmauskirche künftig Hinweisschilder mit QR-Codes geben, mit denen Informationen über die Bauwerke, aber auch geistliche Inhalte abgerufen werden können. Das hat Pfarrer Reinhard Junghans bestätigt.

Idee stammt aus Hamburg

Die Idee stammt aus einer Gemeinde in Hamburg, die entsprechende Informationsgeber mit professioneller Hilfe installiert hat. Andere Regionen haben nachgezogen. In Borna soll alles eine Nummer kleiner ablaufen. Dafür gebe es aber in der Gemeinde durchaus Leute, die dazu befähigt sind, so Junghans. Außerdem könnte der Nachwuchs, in der Regel stärker handy-affin als ältere Generationen, im Rahmen des Projekts mit eingebunden werden. Das soll aber erst in einigen Monaten umgesetzt werden.

Christliche Symbole erklären

Dabei geht es keineswegs nur um Informationen zu den beiden Kirchengebäuden, sagt Junghans. Denkbar sei, dass sich am Altar die Geschichte von Heiligen sowie an anderer Stelle christliche Symbole erklären lassen. Auch an der Orgel seien spezielle Auskünfte möglich. Außerdem könnte es Informationen über die Ost-Orientierung der beiden Sakralbauwerke geben.

Die Ausrichtung christlicher Kirchen

Damit ist die Ausrichtung christlicher Kirchen gemeint, bei denen sich der Chor nebst Altar prinzipiell im Osten und der Eingang in der Regel im Westen befinden. Es gebe dabei allerdings auch Abweichungen, so der Pfarrer weiter.

Für Toyota entwickelt

QR-Codes wurden von einer japanischen Firma für die Logistik des Toyota-Konzerns entwickelt. QR bedeutet wörtlich „Quick Response“ – zu deutsch „schnelle Antwort“. QR-Codes lassen sich mit dem Smartphone scannen und werden etwa für die Fahrplanauskunft an Haltestellen genutzt.

Mit diesem QR-Code lädt die Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland zum Audioguide Rötha ein, der virtuellen Unterstützung in Wort und Bild für einen Stadtrundgang. Quelle: Audioguide Rötha

Gottesdienste auf Youtube

Für die Bornaer Gemeinde wären die Informationstafeln mit QR-Codes ein weiteren Schritt in die technische Gegenwart. Vor Jahresfrist hatte Pfarrer Junghans, nicht zuletzt wegen der Corona-Beschränkungen, dafür gesorgt, dass mittlerweile einige der sonntäglichen Gottesdienste auch über Youtube abzurufen sind.

QR-Codes nicht an der Kunigundenkirche

Die Informationstafeln mit QR-Codes werden aber nur an den beiden Kirchen am Martin-Luther-Platz angebracht. Die Kunigundenkirche komme dafür trotz ihrer historischen Bedeutung nicht in Frage, weil sie im Gegensatz zu Marien- und zur Emmauskirche nur selten geöffnet ist.

Von Nikos Natsidis