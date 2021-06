Qualm dringt aus Wohnung in Borna-Nord

Borna

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Donnerstagabend in Borna-Nord. Feuerwehr und Polizei wurden 19.26 Uhr in die Heinrich-Heine-Straße gerufen. Ein kompletter Löschzug rückte aus.

Mieter hatte Qualm bemerkt

Ein Mieter hatte Qualm aus einer Wohnung im vierten Stock bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Weil der Nutzer der betreffenden Wohnung nicht anwesend war, musste die Polizei die Tür gewaltsam öffnen.

Stadtwehrleiter: Nichts Dramatisches

„Der Mieter hatte auf dem Herd offenbar einen Topf vergessen. Das war Ursache des Feuers. Zum Glück nichts Dramatisches“, resümierte Stadtwehrleiter Kai Noeske. Der Brand wurde zügig gelöscht, die Wohnung wurde danach gelüftet. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert.

Von es