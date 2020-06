Leipzig

Das Bier hat ihnen auch in jenen Tagen geschmeckt, als Sven Gerasch und Knut Mertens im Haus eines Freundes mit sechs weiteren Corona-Positiven die Quarantäne-WG von Böhlen-Großdeuben bildeten. Das war Ende März. Zweieinhalb Monate später sitzen die beiden Ex-Patienten entspannt in der Leipziger Gottschedstraße und prosten sich mit alkoholfreiem Gerstensaft zu. „Uns geht es gut“, verkünden sie unisono und ziehen Zwischenbilanz.

Verlust des alten Lebens

„War schon eine schräge Zeit nach Ischgl. Aber die Zeit seit der Auflösung unserer Wohngemeinschaft hat ja auch so ihre schrägen Seiten“, sagt Finanzdienstleister Gerasch. „Das alte Leben, das vor Corona, das gibt es nicht mehr. Da stehst du vor jedem Laden oder vorm Fitnessstudio in der Schlange und bist vermummt. Damals, als wir in unserer Quarantäne-WG hockten und die Infektion im Land die Runde machte, als die Fallzahlen rapide anstiegen, da wurde überhaupt kein Mundschutz verlangt. Irre.“

Auch Autohaus-Besitzer Mertens wähnt sich manchmal in einer anderen, in einer fremden Welt. „Seit der Pandemie gibt niemand mehr dem anderen die Hand. Daran musste ich mich erst mal gewöhnen. Und es kommen immer wieder Leute, die mir sagen: ,Du hast gut reden, du hattest es ja schon.‘“ Ein Geschäftspartner begegne ihm grundsätzlich nur mit Maske und Handschuhen.

Infektion im „Kuhstall“

Quelle: André Kempner

Dieses „Es“, das Mertens und Gerasch schon hatten, das ist Covid-19. Beide fingen sich das Coronavirus im berühmt-berüchtigten Hotspot Ischgl ein. Vermutlich im Partylokal „Kuhstall“. Als nahezu jedes Mitglied ihrer Wintersportgruppe recht schnell über grippeähnliche Symptome klagte, traf die Hälfte der insgesamt 16 Ski- und Après-Ski-Begeisterten aus Leipzig und Umgebung die Entscheidung, sich daheim unverzüglich zu isolieren – und zwar gemeinsam, um die zurückgelassenen Familien zu schützen. Acht Herren schotteten sich so zwei Wochen lang in Großdeuben von der Außenwelt ab.

Allein ohne Antikörper

„Eine schöne Zeit, wenngleich ich an manchen Tagen schon nach dem Duschen so fertig war, als hätte ich stundenlang gearbeitet“, erzählt Mertens. Gerasch erging es da deutlich besser. Wie ein Test unterdessen ergab, bildete er als einziger WG-Bewohner auch keine Antikörper. „Das kann schon noch passieren“, sagt der 51-jährige Mockauer.

Angst, dass es ihn ein zweites Mal erwischt, hat er deshalb nicht. „Ich hab’ mich nie krank gefühlt“, betont er. Ein Kumpel aus der Ischgl-Reisegruppe hatte weit weniger Glück. Ihn schwächte das Virus so sehr, dass er lange Zeit auf der Sonderisolierstation des Leipziger Klinikums St. Georg verbringen musste. Auch jetzt soll der Mann immer noch nicht ganz fit sein.

Erinnerung an den 11. September

Gerasch und Mertens hingegen erfreuen sich bester Gesundheit. Ihr berufliches Aus- und Einkommen, das am Boden lag, erholt sich allmählich. Mertens zum Beispiel, der zwischenzeitlich drei Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste, verkauft wieder Gebrauchtfahrzeuge. „Die Leute waren nach dem Neustart erst mal wie in Schockstarre. Die löst sich nun. Ähnliches habe ich nach dem Anschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 erlebt“, erzählt der 56-Jährige.

Was ihn und Gerasch befremdet, war und ist das Verhalten vieler Zeitgenossen im Zuge der Krise. „Die Leute lassen sich leichter lenken und leiten. Der kritische Verstand wird zu oft ausgeschaltet“, mussten sie feststellen. In einer solchen Lage verwundere es nicht, dass das Denunziantentum munter um sich greife und der Abstand zu allem, was fremd ist, größer werde.

Wiedersehen beim Frühstück

Und gab’s auch etwas Erfreuliches in der SARS-CoV-2-Hochphase? „Der Zusammenhalt im Freundeskreis ist gewachsen“, findet Mertens. Die alte WG habe sich bereits dreimal zum Frühstück getroffen. „Und wir harmonieren immer noch.“ Gerasch wiederum ist in Ermangelung anderer Freizeitmöglichkeiten mit Kind, Hund und Kegel noch mehr in der Natur unterwegs als früher. „Wir sollten sie schützen“, sagt er. „Die Natur hilft.“

Von Dominic Welters