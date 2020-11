Quarantäne an Schulen und Kita in Groitzsch und Pegau

Groitzsch/Pegau

Die Zahlen der Corona-Infizierten in der Elsterregion sind weiter gering. Zum Stand am Montagvormittag (16. November) waren für Pegau sieben, für Groitzsch 18 und für Elstertrebnitz drei betroffene Personen registriert – fortlaufend seit März gezählt. Allerdings müssen inzwischen einige Kinder- und Schuleinrichtungen mit den Auswirkungen umgehen.

Elftklässler am Gymnasium Groitzsch in Quarantäne

Am Wiprecht-Gymnasium Groitzsch befinden sich aktuell die 11. Klassen in Quarantäne, nachdem in der Vorwoche ein positiver Test bei einer ihrer Schülerinnen gemeldet wurde. „Sie war aufgrund von Symptomen aber schon zuvor vorsorglich zu Hause geblieben“, sagt der stellvertretende Schulleiter Uwe Großkopf.

Am Freitag gab es an der Einrichtung zwar etwas Hektik, weil das Gesundheitsamt wohl nicht richtig informiert war. „Doch es hat sich alles beruhigt.“ Tests wurden nicht angeordnet. Die reichlich 50 Gymnasiasten dieses Jahrgangs dürfen am Freitag wieder zum Unterricht kommen, wenn bei ihnen nichts auftritt.“

Angebot zu Corona-Tests für Lehrer

Ab Dienstag können sich die Lehrer des Gymnasiums auf das Virus testen lassen, sagt Großkopf. „Das ist eine optimale Lösung für uns, natürlich freiwillig.“ Die Einrichtung habe sich bei den Oberschulen in Groitzsch und Pegau eingeklinkt, wo das schon länger läuft. Was Konrektorin Grit Kerezsi in der Elsterstadt bestätigt. Das Mölbiser Labor sorge dafür.

Pegauer Quarantäne-Klasse übt über Lernsax

In Pegau ist derzeit eine Klasse noch in Quarantäne, ebenfalls nach einem positiven Fall; wie es vor etwa zwei Wochen schon einen im Haus gegeben hatte. „Die Schüler sind am Donnerstag wieder da.“ Mit Unterstützung der Eltern habe der Online-Unterricht über die Plattform Lernsax gut geklappt. „Das kennen die Kinder ja schon“, so Kerezsi. Sie hatten den Umgang damit im Frühjahr gelernt, als die Schulen im Freistaat komplett geschlossen waren.

Kita „Schilfkörbchen“ und Grundschule Groitzsch auch betroffen

Bereits am Dienstag gibt es im evangelischen Kindergarten „Schilfkörbchen“ in Groitzsch wieder „volles Haus“. Zuvor mussten die Steppkes einer Gruppe sowie Erzieherinnen daheim bleiben. „Es ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen, die Gruppen möglichst getrennt zu halten“, sagt Leiterin Ulrike Weidemann; damit Kontakte begrenzt sind. Wobei viel an der frischen Luft gespielt werde, „der Herbst ist ja bisher recht schön“.

An der Grundschule Groitzsch kommen momentan eine 2. Klasse und halbe weitere nicht in die Unterrichtsräume. Ausgangspunkt für die Quarantäne soll der Hort gewesen sein, wo die Kinder natürlich auch fehlen.

Von Olaf Krenz