RB-Fanclubs übergeben Spende an Bärenherz

Als Fanclubs von RB Leipzig dreht sich bei ihnen natürlich alles um den aktuellen Zweiten der Fußball-Bundesliga. Was aber für die „Elsteraue Bullen“ (Sitz Pegau) und „Die Erdhügler“ (Sitz Zedtlitz/Stadt Borna) den Blick über den Stadionrand hinaus doch nicht unmöglich macht. Und so haben jetzt Mitglieder, darunter die Chefs Jens Wittenbecher und Raik Kaiser das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig in Markkleeberg besucht – und einen großen Scheck mitgebracht.

Benefiz: LVZ-Reporter Schäfer unterhält RB-Fanclubs

Der Anlass ihrer Aktion liegt gut einen Monat zurück. Mitte Oktober hatten die zwei Clubs in Pegau zu einer Lesung mit LVZ-Chefreporter Guido Schäfer eingeladen. Der hatte im Pegauer Volkshaus sein Buch „Wir sind RB Leipzig. 111 Gründe ein roter Bulle zu sein“ präsentiert, worin er eine Zeitreise durch die junge Geschichte des Fußball-Senkrechtstarters darstellt. Das Ganze hatten die Fan-Gruppierungen als Benefizveranstaltung fürs Bärenherz angekündigt. „Dessen Vertreterin Kerstin Stadler war mit vor Ort und gab uns einen Einblick in die Arbeit des Kinderhospizes“, erinnert der Pegauer Wittenbecher.

Der Nachmittag war vor 120 Zuhörern eine gelungene Veranstaltung, weil Schäfer viel Anlass zum Schmunzeln, es aber auch Anregung zum Nachdenken gab, fügt der Chef der „Elsteraue Bullen“ hinzu. „Und Außerdem konnten Erdhügler-Vorsitzenden Kaiser und ich uns über eine Spendensumme von unglaublichen 800 Euro freuen.“ Dazu habe auch die Stadt Pegau beigetragen, die auf eine Saalmiete verzichtet und damit den Erlös nicht geschmälert hatte.

Spendenübergabe im Kinderhospiz Bärenherz

„Nun wollten wir das Kinderhospiz auch persönlich besuchen“, sagt Wittenbecher. Vertreter der beiden Clubs und Chefreporter Schäfer wurden am 19. November von Bärenherz-Geschäftsführerin Ulrike Herkner begrüßt. Ihr übergaben sie auch den symbolischen Scheck, ehe es auf eine kurze Runde durch das Haus ging. Dabei wurden die Gäste von den Menschen, die hinter Bärenherz stehen, und ihrer Arbeit beeindruckt, sagt der Pegauer. „Wir glauben, nun mehr denn je, dass unsere Spende dort sehr gut angelegt ist. Wir sind froh, einen kleinen Beitrag zur Arbeit dieser Stiftung geleistet zu haben.“

