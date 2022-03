Radfahrer bei Unfall mit Auto in Rötha verletzt

Rötha

Ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einem Auto hat sich am Donnerstagnachmittag in Rötha ereignet. Gegen 14.25 fuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Pkw Opel auf der Lessingstraße in Richtung der Alten Poststraße, hat die Polizeidirektion Leipzig am Freitag mitgeteilt. Als der Fahrer die Kreuzung mit der August-Bebel-Straße geradeaus überqueren wollte, habe er einen Radfahrer übersehen, der dort in Richtung Bundesstraße 95 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 57-jährige Radler schwer verletzt wurde, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden ist noch nicht abschließend bezifferbar, heißt es von der Polizei weiter. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Von LVZ