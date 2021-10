Thallwitz/Nischwitz

Lisa Hofmann ist manchem Radiohörer ein Begriff. Die 28-jährige Machernerin arbeitet für Radio PSR, RSA und Energy, hatte es schon mit den Großen der Branche in Sachsen zu tun – mit den Ulknudeln Thomas Böttcher und Uwe Fischer, mit Miss Peggy sowie Kultmoderator Steffen Lukas alias Opa Unger.

Die freiberufliche Sprecherin kümmert sich im Hintergrund um Gewinnspiele und Hotline. Als Mitarbeiterin in der Nachrichtenredaktion verfasst sie zudem die Meldungen über Wetter und Verkehr. Ab und zu ist sie auch „on air“, was vor allem eine Stammhörerin mächtig stolz macht – ihre Oma.

Lisa Hofmann (28) aus Machern ist die Urgroßnichte der Jubilarin. Quelle: Haig Latchinian

„Wir lieben uns“, sagt Lisa. Und so wundert es nicht, dass die junge Machernerin jetzt zu den allerersten Gratulanten gehörte. In aller Frühe fuhr die Wetterfee ins Seniorenhotel Nischwitz, um ihrer Oma Tilli eine eigenhändig im Garten geschnittene duftende Rose zu überreichen. Tilli feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag.

„Tilli ist meine Ersatz-Oma“

100? Wie in aller Welt kommt eine so junge Dame zu so einer hochbetagten Großmutter? Lisa lacht: „Es ist gar nicht meine leibliche Oma. Streng genommen bin ich die Urgroßnichte von Tilli. Tilli, die eigentlich Otillie heißt, ist meine Ersatz-Oma. Meine Omi war früh gestorben, und meine Uroma Charlotte, eine von Tillis Schwestern, starb, da war ich noch nicht auf der Welt.“

Hobbygärtnerin Otillie Kaminski (r.) mit ihrer Schwester Maria, die mittlerweile verstorben ist. Quelle: privat

Unzählige Male hatte Lisa ihre „Oma“ besucht. Da wohnte die noch in Lindenthal. Tilli, die auch Tillchen gerufen wird, sei ein echtes Stehauf-Frauchen. Dreimal hintereinander verletzte sie sich schwer, wahrscheinlich wegen der Hitsche am Bett. Zunächst brach sie sich den Oberschenkelhals, danach die Wirbelsäule und mit 97-einhalb Jahren vier Rippen.

Immer wieder erholte sie sich, sagt Lisa stolz. Die vier Rippen, die in die Lunge „gepikst“ hatten, waren letztlich der Grund, weshalb sie ihre Wohnung aufgeben und ins Seniorenhotel nach Nischwitz ziehen musste. „Meine Mama Katrin, die Großnichte von Tilli, arbeitet hier als Betreuungskraft. Sie hat das Heim sehr empfohlen.“

Per WhatsApp schickten die kanadischen Verwandten dieser Tage ein Foto der deutschen Einwanderer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Quelle: privat

Katrin und ihr Mann Steffen gratulieren Tilli genauso persönlich wie Heinz Werner, ihr Neffe, mit Ehefrau Ursula. Die beiden 69-Jährigen aus Oberlichtenau waren erst letztens beim DNA-Test. Das Ergebnis lässt keine Fragen offen: Tillis Wurzeln liegen auch in Amerika. Mitte des 19. Jahrhunderts übersiedelten ihre Vorfahren von Schlesien nach Kanada.

Wurzeln liegen auch in Amerika

Nur einer kam später zurück: Martin, Tillis Großvater. Er soll Prediger und Lehrer gewesen sein. Mit den Frauen hatte er Pech, sie starben allesamt an Kindbettfieber. Die Kleinen überlebten. Eines davon hieß Berta. Es war die spätere Mutter von Tilli. Otillie Kaminski wurde auf dem Gebiet des heutigen Polen geboren. Dort wuchsen sie und ihre fünf Geschwister in bitterer Armut auf.

Otillie Kaminski mit ihrem ersten Ehemann Oswald. Quelle: privat

Bertas Männer starben nacheinander, und so musste die mittellose Mutter ihre Kinder zu Bauern geben. „Sie hatte ihre Kinder sehr geliebt, doch was blieb ihr übrig? Sie wären sonst verhungert“, beschreibt es Ursula Werner. Das Leben sei sehr hart gewesen, die Kinder besuchten lediglich drei Schulklassen und schufteten auf dem Felde.

Gegen Kriegsende flüchtete Mutter Berta mit den Kindern. Auch Tilli war auf dem gefährlichen Treck voller Demütigungen. Sie selbst hatte bereits eine kleine Tochter, Edith. Ihr Mann Oswald zog unmittelbar nach der Hochzeit in den Krieg und kehrte nie heim. In Lützschena bei Leipzig bezogen Berta, Tilli und Edith eine kleine Wohnung.

Otillie Kaminski mit ihrer Tochter Edith, die aber bereits gestorben ist. Quelle: privat

Tilli arbeitete in der Sternburg-Brauerei. In der Wasseraufbereitung war sie die einzige Frau. „Zum Frauentag bekam sie eine rote Nelke und jeden Monat einen Kasten Bier. Sie selbst trank nicht, verteilte die Flaschen in der Nachbarschaft“, weiß Urgroßnichte Lisa und hält die Hand der 100-Jährigen. Sie liegt in einem Einzelzimmer im Seniorenhotel. Das Reden fällt ihr schwer.

Ein Leben vor allem für andere

Die Bildung ihrer Tochter Edith war ihr wichtig. Deshalb ging sie mit ihr oft zu Konzerten und ins Theater. Mutter Berta starb viel zu früh. An einer Pilzvergiftung. Der Grüne Knollenblätterpilz, den sie selbst gesammelt hatte, kannte keine Gnade. Sieben Tage rang Berta mit dem Tod. Nur wegen ihres starken Herzes hielt sie überhaupt solange durch.

Otillie Kaminski mit ihrem zweiten, bereits verstorbenen Mann bei der Gartenarbeit. Quelle: privat

„Das starke Herz liegt in der Familie“, ist sich Lisa sicher. Auch Tilli habe deshalb als 70-Jährige ihren Schlaganfall so mühelos weggesteckt. Das Herz hatte es ihr fast gebrochen, als sie die Nachricht vom Tod ihres Oswalds erhielt. Er fiel in Stalingrad. Bis dahin glaubte Tilli 40 Jahre fest an seine Rückkehr.

Tillis Herz hörte auch nicht auf zu schlagen, als die geliebte Tochter Edith ihrem Krebsleiden erlag. Mit der gleichen Diagnose folgte ihr wenig später auch deren Mann Reinhold nach. Tilli, die inzwischen mit einem befreundeten Kollegen aus der Brauerei liiert war und sich um dessen Kinder kümmerte, trägt noch heute schwer an dem Schmerz. So viele Schicksalsschläge in einem Leben!

Otillie Kaminski mit ihrem ersten Mann Oswald. Er musste in den Krieg ziehen und fiel in Stalingrad. Quelle: privat

Aus unzähligen Berichten weiß Lisa, dass Tilli beinahe jedes Wochenende nach Friedrichroda gefahren war, um ihrer an der tückischen Krankheit leidenden Tochter beizustehen. Zu allem Unglück starb in der Folge auch Tillis zweiter Mann. Seine Kinder nannten Tilli liebevoll Mutti. Ein Rettungsanker für Tilli war ihre Schwester Maria, die gleich um die Ecke wohnte.

Gartenarbeit – ihre große Leidenschaft

Die Schwestern verbrachten viel Zeit miteinander. Tilli blühte bei der Gartenarbeit regelrecht auf. Sie pflückte Äpfel und Kirschen und zauberte unzählige Obstkuchen. Auch Lisa kostete davon immer gern. Genauso wie Maria. Als sie nach einem Schlaganfall ins Pflegeheim musste, fütterte sie ihre Schwester zwei Jahre beinahe täglich. Bis zu deren Tod.

Innige Liebe zwischen Otillie Kaminski und Urgroßnichte Lisa Hofmann. Quelle: Thomas Kube

Nun trifft noch Tillis 62-jährige Nichte Ingrid Krüger mit ihrem Lebensgefährten Rainer in Nischwitz ein. Auch sie gratulieren der 100-Jährigen herzlich. Um sie nicht zu überfordern, wechseln sich die Angehörigen am Bett ab. Jetzt ist Lisa wieder an der Reihe. Sie streicht sanft über die Hand ihrer „Oma“. Eigentlich sei es ein Wunder, dass sie noch lebe.

Zweimal schon sei die Frau vom Radio gerufen worden, um sich von Tilli für immer zu verabschieden. Doch die habe sich ein Herz gefasst und sei immer wieder zu Kräften gekommen. In Corona-Zeiten verschlechterte sich ihr Zustand. Nun wurde bei ihr auch noch Krebs diagnostiziert. Ob sie noch mitbekommt, dass die Verwandtschaft aus Kanada ein Bild per WhatsApp schickte?

Die Familie ist Otillie Kaminski wichtig. Etliche Fotos zieren ihr Zimmer im Seniorenhotel Nischwitz. Quelle: Thomas Kube

Für die junge Machernerin ist es tröstlich, dass Oma Tilli immer wieder helle Momente habe. Dann stehe sie sogar noch aus eigener Kraft auf, sagt Lisa Hofmann. „Wir sind auch Seelenverwandte. Ich habe so viel von ihr gelernt. Ihre Weisheiten halten unsere Familie zusammen, sie ist die Schaltzentrale. Sie ist es, die uns alle verbindet. Deshalb ist sie wohl noch nicht gegangen...“

Von Haig Latchinian