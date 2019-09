Borna

Während an anderen Schulen Lehrermangel herrscht, kann sich das Gymnasium Am Breiten Teich in Borna rühmen, gleich mehrere Lehrer in eine Unterrichtsstunde schicken zu können. Zumindest zeitweise. Lehrer, die ihre Brötchen eigentlich auf einem anderen Weg verdienen. Nämlich als Radiomoderator. So geschehen am Mi...