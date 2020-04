Radweg zwischen Borna und Deutzen: Streit um Wegführung und Sicherheit

Borna/Neukieritzsch/Deutzen

Die Staatsstraße 50 zwischen Deutzen und Borna braucht dringend einen Radweg. Darüber sind sich nicht nur jene Radfahrer einig, die dreieinhalb Kilometer zwischen schnell fahrenden Autos regelmäßig tapfer bewältigen. Auch die Anliegerkommunen und der Freistaat Sachsen sehen die Notwendigkeit.

Deswegen steht der Radweg in der sechs Jahre alten Radverkehrskonzeption des Freistaates unter den Vorhaben mit der höchsten Priorität. Deren Realisierung sei bis 2025 vorgesehen, sagt Franz Grossmann vom sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Anzeige

Das Datum löst in Deutzen, wo vor allem Schüler aber auch einige Erwachsene gern mal das Rad für den Weg nach Borna nehmen würden, wenig Begeisterung aus. Dabei scheint noch nicht mal sicher, dass es den Radweg dann schon geben wird. Die Deutzenerin Silke Hildebrandt bekam jedenfalls kürzlich auf eine Frage an die Straßenbaubehörde von einem Mitarbeiter zur Antwort:

Weitere LVZ+ Artikel

Lasuv will Radweg die Seiten wechseln lassen

„Auf Grund des derzeitigen Planungsstandes kann ich Ihnen seriös kein Datum für einen möglichen Baubeginn mitteilen.“ Die Realisierung, so hieß es weiter, sei eher „mittelfristig“ zu sehen. Gegenüber der LVZ bestätigt Grossmann, es könne derzeit keine Auskunft über ein Zeitfenster für Planung und Bau gegeben werden.

Die Verzögerung liegt offenbar hauptsächlich an einem Streit zwischen dem Lasuv auf der einen Seite und der Stadt Borna sowie der Gemeinde Neukieritzsch auf der anderen. Dabei geht es um die Wegeführung. Nach der Vorzugsvariante des Lasuv würde der Weg von Deutzen aus zunächst auf der Südseite der S 50, also auf der Seite des Speichers Borna verlaufen, soll dann aber ungefähr auf halber Strecke, noch vor der Einmündung der Straße aus Lobstädt, auf die andere Seite wechseln.

Neukieritzsch und Borna wollen durchgängige Trasse

Dass sowohl Borna als auch Neukieritzsch damit nicht einverstanden sind, haben die Kommunen dem Lasuv schon im Sommer 2017 mitgeteilt. Borna und Neukieritzsch favorisieren jetzt wie damals eine durchgängige Führung auf der Südseite. Die Argumente gehen aus der LVZ vorliegenden Schreiben hervor:

Verläuft der Radweg auf der Südseite, müsste auf der gesamten Strecke keine Straße gequert werden. Und in Borna gäbe es später unmittelbaren Anschluss an eine dort geplante Radwegeverbindung in Richtung der Bundesstraße 93.

Nach der Lasuv-Variante, darauf machen Borna und Neukieritzsch aufmerksam, müssten nicht nur die Deutzener Straße, sondern auch die aus Lobstädt in die S 50 mündende Altenburger Straße gequert werden. Was zusätzliche Gefahren schaffe. In Borna müssten stadteinwärts fahrende Radfahrer dann die Deutzener Straße erneut queren.

Streit könnte Verfahren in die Länge ziehen

Was aus Sicht des Lasuv für dessen Variante spricht, diese Frage der LVZ beantwortet der Lasuv-Sprecher nicht. „Es wurde nach verschiedenen Kriterien die Vorzugsvariante ermittelt“, heißt es in der Antwort lediglich. Deutlicher wird der Mitarbeiter, der Silke Hildebrandt geantwortet hat: Demnach sollen mit dem Seitenwechsel Eingriffe in bebaute Grundstücke und Baumbestände verringert werden

Vor allem Letzteres sehen die Kommunen anders. Für sie steht die Verkehrssicherheit für die künftigen Nutzer des Radweges obenan. Zudem müssten auf der vom Lasuv favorisierten Nordseite Ackerflächen in Anspruch genommen werden.

Durch den Streit könnte sich das Verfahren noch weiter hinziehen. Im Schreiben an die Deutzenerin wird angekündigt, bis Anfang des vierten Quartals 2020 solle der Vorentwurf aufgestellt werden, danach sei für das Baurecht in der Regel ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. In der offiziellen Antwort an die LVZ ist selbst davon keine Rede. Es kann also noch dauern, bis der Radverkehr auf der Staatsstraße zwischen Borna und Deutzen sicherer wird.

Lesen Sie auch:

Kein Radschnellweg zwischen Borna, Rötha und Leipzig

Radfahrer warten auf Radweg zwischen Thierbach und Espenhain

Von André Neumann