Kitzscher/Dittmannsdorf

Südlich von Kitzscher könnte der Radweg entlang der Staatsstraße 50 bald vollendet werden. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bereitet den Bau der noch fehlenden rund 350 Meter vom Ende der Ortslage Dittmannsdorf bis zum Kreisverkehr mit der Bundesstraße 176 vor.

Das Lasuv benötigt dafür von der Stadt Kitzscher zwei Splitterflächen in Dittmannsdorf, über deren Verkauf der Stadtrat soeben entschieden hat. Auch mit privaten Grundstückseigentümern verhandelt die Straßenbaubehörde über noch benötigte Grundstücke.

Anzeige

Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm verbreitete im Stadtrat großen Optimismus bezüglich des baldigen Baus des Radweges. „Das ist definitiv für nächstes Jahr zugesagt“, berief sich das Stadtoberhaupt auf Anfrage im Stadtrat auf das Lasuv.

Lasuv will noch keinen genauen Termin nennen

Das zeigte sich auf LVZ-Anfrage bei der Nennung eines Datums für den Bau allerdings wesentlich zurückhaltender. Derzeit laufe die Planung für den genannten Abschnitt des Radweges, sagt Behördensprecher Franz Grossmann. Die Einordnung ins Bauprogramm des nächsten Jahres sei „voraussichtlich das Ziel“. Ein genauer Termin könne noch nicht angegeben werden.

Kitzschers Bürgermeister geht davon aus, dass der Radweg an diesem Abschnitt der S 50 zwischen Dittmannsdorf und der B 176 im kommenden Jahr gebaut wird. Quelle: Jens Paul Taubert

Klar ist indessen, dass der Radweg nur außerhalb der Ortslage gebaut wird. Von Kitzscher kommend endet er derzeit an der Einmündung der Straße An der Schäferei am Ortsrand von Dittmannsdorf. Das noch fehlende Stück wird erst wieder am südlichen Ende von Dittmannsdorf an der Mühlenbergstraße ansetzen. Die viel befahrene Ortsdurchfahrt der S 50 ist für einen Radweg zu schmal, sagte Bürgermeister Maik Schramm.

Dort, in der Straße zum Lerchenberg, gibt es derzeit noch nicht einmal einen Gehweg, weswegen die Anwohnerschaft derzeit mit einer Petition an den Landtag für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer je Stunde kämpft. Sicherheitsbewusste Radfahrer nehmen daher auch künftig den nur kleinen Umweg durch den Ort.

Die ersten 200 Meter wurden vor rund 25 Jahren gebaut

Die Geschichte des Baus des Radweges an der S 50 zwischen Kitzscher und dem Ortsteil Dittmannsdorf und bis an die B 176 heran ist von der Bauzeit her kurios. Zwischen Kitzscher und Dittmannsdorf sind es nur 600 Meter. Mitte der 1990er Jahre war von der Stadt hier mit dem Bau eines Radweges begonnen worden.

Nach 200 Metern war damals Schluss, angeblich wegen nicht ausreichender Fördermittel und Unklarheit über eine mögliche Verlegung der Staatsstraße. Die fehlenden 400 Meter bis Dittmannsdorf wurden erst 2015 gebaut.

Nun dauert es noch einmal mindestens sechs Jahre, bis die letzte Lücke geschlossen wird. Nach rund 25 Jahren wird dann ein knapper Kilometer Radweg vollendet sein. Wenn die Trasse einmal bis an den Ende 2017 fertiggestellten Kreisverkehr mit der B 176 heranreicht, wird Radfahrern eine sichere Verbindung von Kitzscher an den Bockwitzer See und über den Lerchenberg nach Borna zur Verfügung stehen.

Von André Neumann