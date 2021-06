Kitzscher/Dittmannsdorf

Ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz rund um die Stadt Kitzscher könnte demnächst erfolgen. Es geht um etwa 300 Meter entlang der Staatsstraße 50 zwischen dem Ortsteil Dittmannsdorf und dem Kreisverkehr mit der Bundesstraße 176. Eine Entscheidung, die kürzlich im Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) getroffen wurde, legt nahe, dass mit dem Bau in diesem Jahr begonnen werden könnte. Allerdings macht das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) noch keine konkreten Angaben zum Zeitplan.

Seit dem Jahr 2015 gibt es einen durchgängigen Radweg entlang der S 50 zwischen Kitzscher und Dittmannsdorf. Will man mit dem Fahrrad weiter in Richtung Bockitzer See sowie in die Stadt Borna, muss man die teils stark befahrene Staatsstraße benutzen. Erst ab dem Kreisverkehr stehen wieder Radwege zur Verfügung.

Der Radweg, aus Kitzscher kommend, endet abgesenkt auf Straßenniveau an der Schäferei in Dittmannsdorf. Quelle: Jens Paul Taubert

Stadt und Lasuv hatten bereits mehrfach angekündigt, den Lückenschluss herstellen zu wollen. Als die Kommune dem Landesamt im vergangenen Jahr dafür zwei kleine Flächen verkaufte, sprach Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) davon, die Straßenbaubehörde habe den Bau des Radweges für 2021 zugesagt.

ZBL gibt Geld für Wasserleitung frei

Der ZBL wiederum hat jetzt außerplanmäßig 250 000 Euro freigegeben für die bisher noch nicht vorgesehene Erneuerung einer Wasserleitung in dem Bereich an der S 50, in dem der Radweg gebaut werden soll. Man habe mit dem Lasuv bereits eine Kostenteilung und eine gemeinsame Ausschreibung des Bauvorhabens vereinbart, heißt es vom Verband. Wörtlich ist im Beschlussantrag an die ZBL-Versammlung formuliert: „Nun kann diese Maßnehme 2021 durchgeführt werden.“

Das Lasuv hält sich mit der Zusage für einen baldigen Start aber weiter zurück. „Ein konkreter Baubeginn kann derzeit noch nicht benannt werden“, sagt Sprecherin Rosalie Stephan auf LVZ-Anfrage. Was unter anderem daran liegen dürfte, dass das Lasuv nicht im Besitz aller erforderlichen Grundstücke neben der Straße ist. Noch, so die Behörde, laufen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern.

Der künftige Radweg soll parallel zur Staatsstraße verlaufen und 2,50 Meter breit werden. Die Bauzeit wird rund vier Monate betragen, sagt die Lasuv-Sprecherin. Die Kosten werden auf rund 150 000 Euro geschätzt.

Fahren über Land kann ohne Radweg gefährlich werden. Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Zwischen Thierbach und Espenhain dauert es noch länger

Während der Radweg-Lückenschluss im Südwesten von Kitzscher damit zumindest in greifbare Nähe gerückt ist, lässt er im Nordwesten an einer anderen für Radler gefährlichen Straße noch länger auf sich warten. Gemeint ist die Staatsstraße 48 zwischen Kitzscher und Espenhain. Hier fehlt die Trasse für Radfahrer zwischen Thierbach und Espenhain komplett.

Das Lasuv wiederholt auf Anfrage die schon bisher verbreitete Darstellung, dass dieser Radweg in eine Kategorie fällt, für die Planung und Realisierung erst nach 2025 erfolgen werden. Wann genau, könne jetzt noch nicht gesagt werde. Angedeutet wird allerdings, dass sich die Aussichten auf einen zügigen Baubeginn eher verschlechtert haben könnten.

Als im Jahr 2019 die Radwegekonzeption des Freistaates überarbeitet wurde, seien viele neue Wünsche der Kommunen und Landkreise aufgenommen worden. Wo der Radweg zwischen Thierbach und Espenhain auf der neuen Liste eingeordnet wird, ist noch offen: „Aufgrund der Vielzahl an Bedarfsmeldungen“, teilt Rosalie Stephan mit, „ist die Priorisierung aktuell noch nicht abgeschlossen.“

Von André Neumann