Radwegbrücke über die Pleiße in Böhlen wird jetzt instand gesetzt

Böhlen

Am 24. Februar beginnen in Böhlen die Arbeiten zur Instandsetzung der Rad- und Gehwegbrücke an der Leipziger Straße (Staatsstraße 72). In Vorbereitung darauf sind bereits die Betongleitwänden demontiert worden, hat Rosalie Stephan, Sprecherin des Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) informiert.

Neuer rutschhemmender Belag

Nun werden die Bauelemente der Brücke über die Pleiße eine neue Oberflächenversiegelung beziehungsweise einen Schutzanstrich erhalten. Der Belag aus Holz wird komplett ausgebaut, er wird von einem System aus Kunststoff mit rutschhemmender Oberfläche ersetzt.

Fußgänger- und Autoverkehr auf der Straße

Während der Bauzeit müssen Fußgänger und Radfahrer die danebenliegende Straßenbrücke nutzen. Dort wird dafür eine Fahrspur freigemacht, teilt die Lasuv-Sprecherin weiter mit. Der Kraftfahrzeugverkehr wird deshalb halbseitig mit einer Ampelregelung über die andere Spur geleitet – wie das schon einige Wochen der Fall ist.

Projekt dauert bis zum Sommer

Die Kosten des Vorhabens, die der Freistaat trägt, werden mit rund 400 000 Euro angegeben. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zu den Sommerferien abgeschlossen werden, so Stephan. Das Schuljahr endet in Sachsen am 15. Juli. Hingegen hatte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) in der Stadtratssitzung Ende Januar nach einer ihm vorliegenden Zeitplanung das Projektende für den Juni avisiert.

Von LVZ