Rätsel um Ampel am Autobahnende bei Rötha

Rötha

Eine rätselhafte Ampelanlage fällt Autofahrern auf der A 72 seit einiger Zeit auf. Sie steht genau dort, wo die bis Rötha fertiggestellte Autobahn in einer langgezogenen Kurve in die Bundesstraße 95 übergeht.

Wozu sie dient, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Es gibt hier keine Kreuzung, keine Einmündung, keinen Übergang oder dergleichen. Nur eine asphaltierte Fläche rechts der Fahrbahn in Richtung Leipzig ist erkennbar. Die Lichtzeichen sind jeweils nur von der Richtungsfahrbahn aus zu sehen

Ampel dient nur dem Winterdienst

Was es mit der Lichtsignalanlage auf sich hat, erklärt auf Nachfrage von LVZ Franz Grossmann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Ampel habe nur mit dem Winterdienst zu tun, sagt er und versichert „Diese Ampel hat für die Verkehrsteilnehmer keine weitere Bedeutung.“

Sie sei nur installiert worden, um bei Bedarf Winterdienstfahrzeugen das Wenden zu ermöglichen. Sollte es demnächst schneien oder frieren und die Fahrbahnen müssten geräumt und gesalzen werden, dann würde das bis zum Bauende der A 72 bei Rötha die Autobahnmeisterei Chemnitz übernehmen. Von da an ist auf der B 95 der Winterdienst der Straßenmeistereien des Landkreises Leipzig zuständig.

Bei Bedarf beide Richtungen auf Rot

Damit die Winterdienstfahrzeuge drehen können, so Grossmann, habe das Lasuv an dieser Stelle eine Ampel gefordert. Im Bedarfsfall würden die Signale in beiden Fahrtrichtungen auf Rot schalten. Der Verkehr käme dann in beiden Richtungen zum erliegen. Aber nicht für lange, wie der Lasuv-Sprecher versichert: „Der Verkehrsfluss wird nur kurzzeitig unterbrochen“, sagt Grossmann.

Die Autobahn 72 ist seit Mitte Oktober in beiden Richtungen bis Rötha befahrbar. Der letzte Abschnitt bis zum Anschluss an die A 38 soll voraussichtlich bis zum Jahr 2026 fertiggestellt werden.

Von André Neumann