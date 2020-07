Schon vor Jahren erschütterten mehrere Brandstiftungen die Stadt Rötha. Jetzt musste die Feuerwehr wieder wegen mutmaßlich gelegter Brände ausrücken. Immer am selben Wochentag, immer gegen Mitternacht.

Rätselhafte Brandserie beschäftigt Feuerwehr in Rötha

Feuerteufel - Rätselhafte Brandserie beschäftigt Feuerwehr in Rötha

Feuerteufel - Rätselhafte Brandserie beschäftigt Feuerwehr in Rötha