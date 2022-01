Rätselraten in Neukieritzsch: Warten auf Empfänger für Geld der Stiftung

Neukieritzsch

Wer bekommt in diesem Jahr eine finanzielle Zuwendung der Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“? Das könnte am Anfang des neuen Jahres länger als üblich ein Geheimnis bleiben. Bisher wurden die Projekte und deren Initiatoren, die Geld von der Stiftung erhalten, immer auf dem Neujahrsempfang des Bürgermeisters bekannt gegeben.

Der war für den 7. Januar vorgesehen. Er konnte aber wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal nicht stattfinden. Im vergangenen Jahr überreichte die Stiftung stattdessen ihren Zuwendungsbescheid im Rahmen eines Pressetermins. Der Musikverein Neukieritzsch-Regis erhielt 2021 knapp 3000 Euro für ein neues Schlagzeug.

Stiftungsvorstand und Bürgermeister Thomas Hellriegel wünscht sich einen würdigen Rahmen für die Bekanntgabe der Zuwendungsempfänger. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wir dachten damals, das sei eine einmalige Sache“, sagt der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU), der von Amts wegen Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung ist. Er macht zugleich klar, dass er sich einen würdigeren Rahmen für die Übergabe der Stiftungsgelder wünscht. Er gehe davon aus, dass innerhalb des ersten Vierteljahres eine festliche Veranstaltung mit Chören und Orchester möglich sein wird. So lange könne gewartet werden.

Das heißt aber auch, dass es so lange ein Geheimnis der Stiftung bleibt, an wen und wofür sie in diesem Jahr die Zuschüsse ausreicht. Bekannt ist nur, dass laut Finanzplan diesmal die besonders hohe Summe von 16 000 Euro ausgeschüttet werden soll und dass es mehrere Bewerber gibt, die ihre Projekte eingereicht haben.

Lesen Sie auch

Von an