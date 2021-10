Räuberische Erpressung in Pegau

Pegau

Bereits am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde in Pegau ein junger Mann von zwei Tatverdächtigen beschimpft und geschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind die beiden Männer 30 und 39 Jahre alt und haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Unter Androhung weiterer Schläge übergab der Geschädigte den beiden ein elektronisches Musikgerät. Die Tatverdächtigen flüchteten und konnten durch eingesetzte Polizeibeamte bei der Tatortbereichsfahndung in der Bismarckstraße gestellt werden, gaben die Beamten darüber hinaus bekannt.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung verantworten.

Von LVZ