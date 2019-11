Ralf Krempel – Weltenbummler und genialer Kopf aus Groitzsch

Groitzsch

Seinen Vornamen schreibt Ralf Krempel nur mit kleinen bunten Kreisen: Zweimal blau, einmal rot, zweimal grün und einmal gelb. Das von ihm entwickelte visuelle Alphabet ist so genial wie einfach. Jeder Buchstabe wird dabei in bis zu fünf senkrechten Farbfeldern verschlüsselt und von links nach rechts gelesen. Ein rotes Kästchen steht für A, zweimal Rot für B, dreimal Rot für C und so weiter.

Der Krempel-Code ist ein verschlüsseltes Farb-Buchstaben-System, für das der Groitzscher Ralf Krempel 1982 das Patent anmeldete. Quelle: Kathrin Haase

Krempels Patent und Eintrag ins „Who is who“

1982 entwickelte der Groitzscher Kunstmaler das alphanumerische Symbolsystem, mit dem sich jedes Wort verschlüsseln lässt. Dem Erfinder brachte der Code ein Patent (EP0113720B1) und einen Eintrag ins Personenlexikon „Who is who“ (Wer ist wer) der Vereinigten Staaten von Amerika ein. Selbst die Nasa interessierte sich für seine Arbeit und sendete den Farbcode ins Weltall, um Kontakt mit außerirdischem Leben aufzunehmen. „Also, wenn E.T. auf die Erde kommt, klopft der zuerst bei mir an“, scherzte der Erfinder damals.

Ralf Krempel war in Groitzsch bekannt wie ein bunter Hund. Exot, Exzentriker, kreativer Geist, Weltenbummler, Zugvogel, Hippie, Suchender. Bis heute hält der Naturfreunde- und Heimatverein das Andenken an den Groitzscher Sohn aufrecht. Der Vereinsvorsitzende Dietmar Schäfer startet noch in diesem Jahr mit dem Hort ein mehrwöchiges Projekt zum Krempel-Code, er will den Schülern nicht nur das einzigartige Farbsystem, sondern auch dessen Erfinder nahebringen. Gemeinsam wollen sie den Code auf Zahlen erweitern.

Der Groitzscher Kunstmaler, Erfinder und Abenteurer Ralf Krempel kreierte 1982 den nach ihm benannten Farb- und Buchstabencode. Quelle: Kathrin Haase

Krempels Farbschema ist einfach

„Das wird bestimmt nicht einfach“, fürchtet Schäfer, der Ralf Krempel noch persönlich kannte. „Schon allein deshalb, weil die Anzahl der Farben begrenzt ist. Ralf hat lediglich Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß und Orange verwendet und dabei soll es auch bleiben.“ Mit Hilfe dieses Schemas sind die Schüler in der Lage, neben Wörtern auch Zahlen zu verschlüsseln, am Ende werden die Arbeiten in einer Ausstellung gezeigt.

Als Gastwirtssohn kam Ralf Krempel 1935 in Groitzsch zur Welt, lernte den Beruf eines Fassbauers. Mit Anfang 20 wurde ihm die Stadt zu klein. Er packte seine Siebensachen, setzte sich auf eine 125er Jawa und fuhr damit quer durch Afrika, um Tante Ella in Rhodesien zu besuchen, das heutige Simbabwe.

Das Geburtshaus von Ralf Krempel stand am Brühl 2 in Groitzsch. Im Jahr 2009 wurde es abgerissen und an dieser Stelle ein Parkplatz geschaffen. Quelle: Mathias Bierende

Die Gastwirtschaft „Stadt Zwickau“ von Mama Liesbeth am Brühl 2 war nicht sein Leben. „Ich habe da irgendwie nicht reingepasst“, sagte Krempel in einem LVZ-Interview 1991. „Ich habe nie Skat gespielt, trinke kaum Alkohol, und von Rauchen halte ich auch nicht viel.“

Irgendwann war sein Fernweh fürs Erste gestillt. Satt von Afrika zog es den Aussteiger zurück nach Deutschland, wo er auf einer Veranstaltung in Nürnberg seiner späteren Frau Barbara begegnete. „Wir hatten nur drei Wochen, um uns kennenzulernen“, erinnert sich die heute 76-Jährige an den Schicksalsmoment. „ Ralf wollte mit dem Rucksack um die Welt ziehen und ich habe drei Jahre auf ihn gewartet.“

Über 125 Länder bereiste der Groitzscher zu Fuß und per Anhalter, er durchquerte Asien, Australien, Neuseeland und Amerika, jobbte als Kellner und Brückenbauer rund um den Globus, um sich finanziell über Wasser zu halten. „Wir haben uns in dieser Zeit nur geschrieben“, erzählt Barbara Eberhardt-Krempel, die heute in Willits nördlich von San Francisco lebt. Für die gebürtige Berlinerin stand schon damals fest: „Ich wollte nicht in Deutschland bleiben. Deshalb habe ich Bankkauffrau gelernt, weil man den Beruf überall ausüben kann.“

Trauung im Standesamt San Francisco

Anfang der 60er Jahre kehrte Ralf von seiner Weltreise zurück – aber nur, um endgültig Abschied von Deutschland zu nehmen. Sein Herz war in San Francisco geblieben. Das Klima. Die Menschen. Die Freiheit. „Mein Traum war es immer, am Meer zu wohnen. Mich hat dieses Klima schon seit Urzeiten fasziniert“, sagte er. Hier wollte der Groitzscher ein neues Leben beginnen, mit Blick auf die Golden Gate Bridge und den größten Ozean vor den Toren der Stadt. Barbara ging mit ihm und 1966 heiratete das Paar im Rathaus von San Francisco.

Das Leben unter Kaliforniens Sonne war aufregend für die jungen Deutschen. „Wir sind gerne zu Kunstausstellungen und Auktionen gegangen“, denkt die 76-Jährige dankbar zurück. „ Ralf war immer mit interessanten Dingen beschäftigt und kannte die verrücktesten Leute.“

Und doch war er zeitlebens von einer Unruhe getrieben und musste immer wieder in die Fremde ziehen. Reisen durch den Pazifik verarbeitete der Künstler in einem Buch, das jedoch nie verlegt wurde. „ Ralf war nicht der Typ, um bei einem Verlag mehrmals nachzuhaken. Wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappte, hat er es zur Seite gelegt und etwas Neues angefangen.“ Noch heute besitzt seine Witwe Kisten voller Manuskripte, Bilder, Notizen und Andenken an ihren Mann. „Über den Winter will ich mir das alles mal zu Gemüte führen.“

Für Krempels Farb- und Buchstabencode interessierte sich in den 80er Jahren auch die Nasa. Quelle: Mathias Bierende

Mit dem VW Bulli und Kompass quer durch Afrika

Irgendwann kaufte sich das Paar einen VW Bulli und fuhr damit gemeinsam durch Afrika. „Quer durch die Sahara, nur mit einem Kompass“, erzählt Barbara. „400 Kilometer nach Süden, dann ein bisschen westlich und immer in der Hoffnung, dass wir auch wirklich durchkommen.“ Auf dieser anderthalb Jahre dauernden Reise lernte die junge Frau, an das Schicksal zu glauben. „Wir waren ein paar Mal dicht daran, unser Leben zu verlieren. Aber offenbar war unsere Zeit noch nicht gekommen.“

1983 kam Sohn Karma zur Welt, sein Namen bedeutet „das Schicksal“. Doch die Ehe ging nach fast 20 Jahren in die Brüche und Ralf Krempel zog es immer häufiger nach Groitzsch. Zwei- bis dreimal im Jahr pendelte der Deutsch-Amerikaner zwischen beiden Welten hin und her und pflegte alte Freundschaften in der Heimat. In seinem Wohnhaus Am Brühl 2 richtete der Maler 1990 eine kleine Galerie ein.

Kontaktanzeige auf Ralf-Krempel-Art. Diesen selbst geschriebenen Zettel hatte der Groitzscher an seinem Wohnhaus Am Brühl 2 angebracht: "Grenzenlose Liebe! Wer möchte mit mir leben, lachen, schreiben, reisen und zu Vernissagen gehen? Schreibe an..." Quelle: Mathias Bierende

Ehemaliges Mielke-Zimmer ersteigert

Dass der Künstler immer für Überraschungen gut war und Kunst für ihn nicht am Bilderrahmen endete, stellte er Mitte der 90er Jahre unter Beweis. Auf einer Auktion ersteigerte Krempel das einstige Mielke-Zimmer aus dem Leipziger Gästehaus des DDR-Ministerrats. Ecksofa, gepolsterte Stühle, Schreibtische, Abhörtechnik, Monitore und Kleinkram.

Plötzlich interessierte sich die nationale Presse für ihn, immerhin war Erich Mielke von 1957 bis 1989 Minister für Staatssicherheit der DDR und seine einst gefürchtete Abhörtechnik stand nun einfach so in Krempels Wohnzimmer herum. Der Groitzscher fand das alles lustig und räkelte sich gerne auf Mielkes Polstermöbeln. Mittlerweile sind die historischen Stücke im Leipziger Stasi-Museum in der Runden Ecke gut aufgehoben.

Für immer nach Groitzsch zurückkehren

Das letzte Mal besuchte der Wandervogel seine sächsische Heimatstadt Anfang 2004. „Im April 2005 komme ich wieder“, hatte er damals zu Freunden gesagt. „Und dann für immer. Meinen 70. Geburtstag will ich mit euch feiern.“ Sein sehnlichster Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung. Am 24. Juni 2005 starb Ralf Krempel in einem Pflegeheim in der Nähe von San Francisco, nur wenige Tage nach seinem Geburtstag (5. Juni). Er litt an Lymphdrüsenkrebs.

Die Grabstätte von Ralf Krempel auf dem Groitzscher Friedhof. Die Farbtafel erinnert an den Erfinder des visuellen Alphabets, auf das er ein Patent hat. Krempel starb 2005 im Alter von 70 Jahren in seiner Wahlheimat San Francisco. Quelle: Mathias Bierende

Krempels Geburts- und Wohnhaus am Brühl 2 wurde 2009 abgerissen, an dessen Stelle befindet sich heute ein Parkplatz. Eine kleine Gedenktafel erinnert auf dem städtischen Friedhof an den Erfinder des Farbcodes, an den Abenteurer, Kunstmaler und den bunten Zugvogel aus Groitzsch.

Von Kathrin Haase