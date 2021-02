Neukieritzsch/Kieritzsch

Auf dieser Straße möchte man mit dem Auto schon unter normalen Verhältnissen keinem Lkw oder Bus begegnen. Bei Schnee erst recht nicht. Die ehemalige Kreisstraße 7950, die nördlich von Neukieritzsch von der Staatsstraße 71 nach Kieritzsch abzweigt, ist schmal und ziemlich kaputt, die Ränder sind ausgebrochen.

Diese Straße ist seit Monaten, fast schon seit Jahren ein Dauerbrenner auf der Tagesordnung des Ortschaftsrates Lippendorf/Kieritzsch. Nur kann die Ortsvertretung an deren Beschaffenheit natürlich nichts ändern. Das Gremium kann nur immer wieder nachfragen, die Einwohner über den aktuellen Stand informieren und wieder nachfragen. Und damit deutlich machen, wie wichtig den Einwohnern des Ortes diese Straße ist und wie sehr sie hoffen, dass die endlich saniert wird.

Bevor der Mibrag-Tagebau ins Abbaufeld Peres am Ortsrand von Kieritzsch wechselte, hatte der Ort drei Zufahrten, sagt Ortsvorsteher Jürgen Schwarz. Eine von der S 71 kurz vor Lippendorf und zwei durch die Kreisstraße, die Kieritzsch mit der S 71 und mit der alten B 176 verband. Heute führt sie als Breunsdorfer Straße nur noch in den Ort hinein und ein Stück durchs Dorf.

Straße endet an der Picknick-Bank

Sie endet an der Kieritzscher Höhe. Das ist ein künstlicher Hügel mit Picknick-Bank, der am Ende des Dorfes aufgeschüttet wurde, da wo es früher weiter bis Pödelwitz ging. „Deswegen haben wir jetzt nur noch zwei Ein- und Ausfahrten, und die eine davon ist ganz schlecht, in einem unbeschreiblichen Zustand.“ Man kann auch erbärmlich sagen oder einige andere Worte, die aber nicht druckfähig seien, wie Schwarz sagt. Über die Straße habe der Ortsvorsteher schon mit Landrat Henry Graichen (CDU) gesprochen, als der noch Bürgermeister in Neukieritzsch war.

Das war vor dem August 2015. In schlechtem Zustand war die Straße indes schon lange zuvor. Schon 2009 hatte der Kreis die Straße auf eine Prioritätenliste für Straßenbau gesetzt. Ein paar Jahre später stufte die Kreisverwaltung die Straße zur Gemeindestraße ab und übergab sie an Neukieritzsch – unsaniert.

Das war der Gemeinde ein Dorn im Auge und sie handelte mit dem Landkreis wieder einige Jahre später einen Deal aus: Neukieritzsch saniert die Straße mit Geld aus einem Landesprogramm für kommunale Straßen und der Kreis übernimmt den Eigenanteil. 2019 wollte die Gemeinde loslegen.

Planungsaufträge für Einmündung sind erteilt

Stieß dann aber auf zwei Probleme. Erstens: Die Fördermittel waren leer gefegt, das Programm wurde auf Eis gelegt. Zweitens: Die Straßenbauverwaltung Sachsen (Lasuv) bestand auf dem Bau einer Abbiegespur von der Staatsstraße.

Mit dem Lasuv ist die Gemeinde jetzt einig, es gibt eine Vereinbarung für den Bau der Einmündung, und auch die Planungen dafür seien schon beauftragt worden, sagt der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU). „Jetzt gehen alle Unterlagen nach Dresden“. Der Kreis stehe weiter zu seiner Verpflichtung, zwanzig Prozent der Kosten zu übernehmen. „Ich gehe davon aus, dass wir noch 2021 mit dem Bau beginnen werden“, wagte der Bürgermeister kürzlich im Stadtrat eine Prognose, fügte aber hinzu: „Wenn es Geld aus Dresden gibt.“

Eine Ansage, mit der Ortsvorsteher Schwarz nicht wirklich zufrieden ist, weil er fürchtet, „dass die Fördertöpfe nach der Corona-Zeit leer sind“. Und weil die Aussichten nach wie vor unsicher scheinen, wird das Thema ehemalige Kreisstraße wohl auch auf den nächsten Tagesordnungen des Ortschaftsrates auftauchen. Auch wenn das die Sache „nicht beschleunigen“ werde, wie der Bürgermeister im Stadtrat leicht genervt feststellte.

