Tritt gasförmiger Kraftstoff aus einem abgeparkten Pkw aus? Um jedes Risiko auszuschließen, wurde am Montagabend die Feuerwehr nach Ramsdorf gerufen.

Ramsdorf: Gas-Leck an Pkw vermutet

