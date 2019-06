Regis-Breitingen/Ramsdorf

Das konnten sich die Pächter des Eigenjagdbezirks Ramsdorf und des Jagdreviers Schleenhainer Kippe nicht mehr mit ansehen. An zahlreichen Stellen ihrer Gebiete waren regelrechte Haufen an Müll und Unrat entstanden. Um (weiteren) Schäden an der Umwelt, Pflanzen und Tieren, zuvorzukommen, haben elf Jäger fünfeinhalb Stunden ihrer Freizeit geopfert, diese Abfälle zu beseitigen. Dabei haben sie nach eigenen Angaben eine beträchtliche Menge von 25 bis 30 Kubikmeter zur Entsorgung zusammengetragen. Sie fordern die Abfallsünder auf, ihr unrechtmäßiges Treiben zu unterlassen.

Etwa fünfeinhalb Stunden sind die Jäger bei ihrer Müllsammelaktion im Einsatz gewesen. Quelle: privat

„Wo man auch hinguckt: Überall liegt Müll“, sagt der Ramsdorfer Jagdpächter Marcus Landmann. „Dosen, Verpackungen, Einwegflaschen und Gläser werden oftmals achtlos ins nächste Gebüsch geworfen.“ An Straßenrändern, auf Wiesen, im Wald und sogar in Gewässer sammele sich auf diese Art massenhaft Unrat an. „Manch einer entsorgt seinen Grünschnitt, Farbeimer und Ölbehälter, alte Autoräder, Papier, gebrauchte Babywindeln, Plastikteile und Kaffeemaschinen, ja sogar Fernsehapparate auf dem Kippengelände Ramsdorf/Hohendorf.“

Plasteeimerdeckel und Gläser und weitere Unrat ist in den Straßengraben geworfen worden. Quelle: privat

Der hingeworfene Müll verschandelt nicht nur die Landschaft, fügt Ulrich Fritzsche, Jagdpächter der Schleenhainer Kippe, hinzu. „Immer mehr Tiere und Pflanzen werden dadurch in ihrem Lebensraum bedroht.“ Eine Gefahr, die von den Abfällen ausgeht, entstehe mit dem sogenannten Sickerwasser. „Wenn es regnet, werden die Schadstoffe gelöst, die in vielen Verpackungsprodukten enthalten sind, und gelangen so in den Boden und das Grundwasser“. Das habe Auswirkungen auf Flora und Fauna. Nicht umsonst gebe es auf richtigen Mülldeponien komplizierte Auffangsysteme für dieses Giftwasser. Tiere können sich zudem mit Kopf und Beinen im Unrat, etwa in Plasteschlingen und Öffnungen, verfangen und sich dann nicht mehr befreien.

Kriechtiere und andere Lebewesen kommen mit dem Müll in Kontakt und können Schäden davontragen. Quelle: privat

