Randalierer in Elstertrebnitz: Straßenlampen beschädigt

Erneut sind in Elstertrebnitz mehrere Straßenlampen von Randalierern stark beschädigt worden. Laut Bürgermeister David Zühlke (CDU) sind die Laternen nicht mehr funktionstüchtig. Die Gemeindeverwaltung bittet nun um Hinweise zu den Tätern.

Dieser Vandalismus wurde in der Nacht zum Sonnabend verübt. Gegen 1 Uhr hatte ein Anwohner noch nichts Auffälliges bemerkt. Danach wurde zwar offensichtlich auch nichts gemeldet, war nichts aufgefallen. Später wurden dann allerdings die Schäden entdeckt.

In Elstertrebnitz sind ein weiteres Mal Straßenlampen beschädigt worden. Quelle: Gemeindeverwaltung

Einen solchen Vorfall gab es zum wiederholen Male in kürzester Zeit, sagt Zühlke. Unter anderem hatten unbekannte Randalierer in der Nacht zum 11. Juli eine Spur der Verwüstung durch den Ort gezogen, wo nicht nur Lampen zu Bruch gegangen waren. „Es ist beschämend, dass sich in so einer Art und Weise an fremdem Eigentum zu schaffen gemacht wird“, meint der Bürgermeister nach dem neuerlich Geschehen.

