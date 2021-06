Borna

Wenn jemand seinen 50. Geburtstag feiert, ist das der Zeitpunkt für eine Bilanz. Das gilt auch für die Bornaer Oberbügermeisterin Simone Luedtke (Linke). Als sie vor nunmehr 13 Jahren ins Rathaus einzog, war sie eine der Jüngsten unter den Rathauschefs weit und breit. Am Mittwoch wird die Frau, die in München geboren wurde und in Bonn großgeworden ist, 50.

An der Rathausspitze angekommen

Die gelernte Steuerfachgehilfin mit Abschlüssen als Betriebswirtin und Bilanzbuchhalterin bei der Handwerkskammer ist längst angekommen an der Spitze der Stadtverwaltung. Wurde ihre Eignung als Oberbürgermeisterin einer 20 000-Einwohner-Stadt nach ihrem überraschenden Sieg bei der Oberbürgemeisterwahl 2008 noch in Frage gestellt und sie regelrecht bekämpft, hat sich das längst geändert.

Nicht, dass Luedtke nicht auch weiterhin auf eine Reihe erklärter Gegner in der Stadt und in der Stadtpolitik treffen würde. Längst aber ist sie die Chefin, kennt sich aus und strahlt das Maß an Souveränität aus, dass der Spitzenjob in einem Rathaus schlichtweg verlangt. Dass ihr bei ihrer Wiederwahl vor sechs Jahren kaum eine Handvoll Stimmen im ersten Wahlgang fehlten, hätten ihr ihre Gegner kaum zugetraut. In Runde zwei war dann ohnehin alles klar.

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke, Dritte von rechts) beim Ortsrundgang durch Gestewitz. Quelle: Julia Tonne

Im Prinzip überall vor Ort

Wer die Mutter zweier erwachsener Kinder erlebt, bekommt mit, dass ihr die Arbeit als Oberbürgermeisterin Spaß macht. Auch das war nicht immer so, ist aber zwangsläufig für jemanden, der ein Gutteil seines Standings in Borna auch daraus zieht, im Prinzip immer und überall aufzutauchen. Ob es nun bei einem Verein, bei einer Ortsfeuerwehr oder aber – politisches Kontrastprogramm – bei der Eröffnung der AfD-Kreisgeschäftsstelle ist. Die Oberbürgermeisterin geht im Zweifel auch dorthin, wo es wehtun kann.

Geht überall vor Ort: Simone Luedtke (hier mit Philipp Berger) beim Frühjahrsputz 2019 auf dem Breiten Teich. Quelle: Julia Tonne

Kandidatur im nächsten Jahr

Dass sie es bei der Oberbürgermeisterwahl in einem Jahr noch einmal wissen will, ist schon länger bekannt. Sie tritt für die volle Legislaturperiode an, wie sie gegenüber der LVZ betont. „Ich will die Stadt gestalten.“ Und weiter: „Ich will Ideen umsetzen“, was sich vor Ort an der Spitze eines Rathauses in der Tat leichter realisieren lässt als vielleicht in einem Parlament als eine von vielen Abgeordneten. Dabei stören sie die Zeitabläufe. „Es dauert manches so lange.“ Etwa der Neubau einer Schule bisweilen länger als eine Amtszeit. Luedtke: „Aber am Ende sieht man eine Ergebnis.“ Das zählt für sie.

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke und Michael Fischer-Art bei der Freigabe des Wartehäuschens, das der Künstler gestaltet hat. Quelle: Julia Tonne

Fehler wie jeder andere auch

Neun, zehn Stunden sind als Arbeitstag normal, „und manchmal kann ich erst am Abend meine E-Mails lesen“. Es gehört zum Jobprofil einer Oberbürgermeisterin, auch in einer Gaststätte und im Einkaufsmarkt am Gemüsestand von Bürgern angesprochen zu werden. „Aber das stört mich nicht.“ Und die Frau, für die es nach Lage der Dinge beim Urnengang in zwölf Monaten mit dem früheren Stadtrat Sebastian Stieler bisher nur einen erklärten Herausforderer gibt, übt sich nach den Erfahrungen ihrer Amtsjahre auch in einer gewissen Demut. „Ich mache genauso viele Fehler wie jeder andere.“ Natürlich könne sie nicht immer selbst sehen, „wenn auf dem Bürgersteig ein Stein locker ist“.

Keine Abschaltfunktion

Das heißt auch, dass sie keine Abschaltfunktion hat. Irgendwie ist sie als Oberbürgermeisterin immer unter Strom. Und nicht erst, seit Tochter Nadja im Stadtrat sitzt, wird am häuslichen Abendbrottisch ständig über Politik diskutiert.

