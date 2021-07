Rauchmelder ruft Bornaer Feuerwehr zu einem  Wohnblock

Borna

Die Feuerwehr Borna ist am Mittwochabend in die Scheunenstraße gerufen worden. Grund für den Einsatz: Ein Heimrauchmelder hatte Alarm ausgelöst. Weshalb 23 Einsatzkräfte gegen 19.45 Uhr zu dem Wohnblock ausrückten. Während ein Trupp, ausgerüstet mit schwerem Atemschutz, über das Treppenhaus in die fragliche Wohnung im dritten Obergeschoss gelangte, ging die Drehleiter von der Straße aus in Alarmbereitschaft.

Kein Feuer zu finden

Allerdings hatten die Bewohner dieses Gebäudes – die während des Einsatzes Zaungäste waren – Glück. Die Meldung stellte sich als Fehlalarm heraus, ein Feuer war nicht ausgebrochen. Vor Ort war nicht nur die Freiwillige Feuerwehr Borna, sondern Kameraden der Feuerwehr Zedtlitz sowie Polizeibeamte. Sie alle rückten unvermittelter Dinge wieder ab.

Von Julia Tonne