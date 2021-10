Rechtswidrig? Neukieritzscher Bürger zweifeln Pläne für Mibrag-Windpark an

Neukieritzsch

Von einem leichten Gegenwind kann wohl langsam keine Rede mehr sein. Das Bergbauunternehmen Mibrag will 17 Windkraftanlagen auf einer verkippten Fläche des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain bei Neukieritzsch errichten. Doch das Vorhaben trifft auf Widerstand.

Der Regionale Planungsverband Westsachsen hat dieses Areal als Vorrangfläche für Windenergie festgelegt. Die ersten Generatoren würden 1000 Meter von der Wohnbebauung entfernt stehen. So ist es in Sachsen zulässig. Zahlreiche Bewohner sind jedoch seit Bekanntwerden der Pläne in Sorge über störende Auswirkungen des Windparkes Breunsdorf.

Anwohner: Neue Dimension für Festlandbereich

Zumal die Anlagen so groß werden sollen, wie sie „vergleichbar auf dem Festland in Deutschland nicht zu finden sind“, sagt Danny Peter, einer der Anwohner, die Veränderungen an den Plänen der Mibrag erreichen möchten. Vorgesehen sind Windräder mit einer Nabenhöhe von 167 Meter und einem Rotor mit 164 Meter Durchmesser. Steht eine Flügelspitze ganz oben, werden knapp 250 Meter erreicht.

Noch bezeichnen sich die Bewohner offiziell nicht als Gegner des Windparkes, auch von einer Bürgerinitiative ist aktuell keine Rede. Aktivitäten hat es allerdings schon gegeben: eine Kurznachrichtengruppe, in der rund 80 Mitglieder Informationen austauschen, zwei, drei öffentliche Auftritte in Gremien der Gemeinde, eine Petition mit rund 750 Unterschriften und einen Vorschlag an den Planungsverband und die Mibrag. Demnach soll der Park auf dem Bergbaugelände weiter von Neukieritzsch weg verschoben werden.

Betroffene bemühen jetzt das Berg- und Baurecht

Allerdings haben die Bürger seit dem von Landrat Henry Graichen (CDU), der Vorsitzender des Planungsverbandes, aber auch betroffener Bewohner von Neukieritzsch ist, formulierten Vorschlag weder vom Planungsverband noch von der Mibrag wieder etwas gehört.

Deswegen sind Betroffene auf eine neue Strategie verfallen. Die würde – was die Initiatoren so direkt nicht sagen – in der Konsequenz darauf abziehen, den Windpark ganz zu verhindern. Es geht um eine offenbar komplizierte Rechtslage.

So will die Mibrag die 17 Windräder westlich von Neukieritzsch (rechts außerhalb des Bildrandes) verteilen. Die Fläche des geplanten Windparkes Breunsdorf beginnt direkt unterhalb der Bundesstraße 176. Quelle: Mibrag

Das Areal, auf dem die Windräder gebaut werden sollen, so argumentieren Danny Peter und dessen Vater Jens, unterliegt als verfüllte Tagebaufläche der Bergaufsicht und untersteht damit den Bestimmungen des Bundesberggesetzes. Die Sächsische Bauordnung, so steht es im Paragraf 7, gilt nicht für „Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebäude“.

Entlassung aus dem Bergrecht hätte Nachteile für Gemeinde

Das Bundesberggesetz wiederum erlaubt in seinem Paragraf 7, nur Anlagen zu errichten, die „zur Aufsuchung der Bodenschätze und zur Durchführung der damit... im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erforderlich sind“. Aus beidem schlussfolgern Jens und Danny Peter: Windräder dürfen hier nicht gebaut werden. Sie gehen sogar noch weiter und halten das Ausweisen der Fläche für Windenergiegewinnung durch den Planungsverband für rechtswidrig.

Wolle man dort die Windräder bauen, erläuterten die beiden kürzlich vor dem Technischen Ausschuss in Neukieritzsch, müsste die Fläche vorzeitig aus der Bergaufsicht entlassen werden. Das aber würde fatal für die Gemeinde sein, da sich dann niemand mehr um Folgen des Bergbaus in diesem Bereich kümmern würde, die unter anderem wegen des Grundwasseranstieges erst in Jahrzehnten zu erwarten seien.

Aus Sicht des Duos ist die Sache eindeutig. „Wir sind uns absolut sicher, das wir recht haben“, sagte Jens Peter der LVZ. Der Leiter der Regionalen Planungsstelle Leipzig beim Planungsverband, Andreas Berkner, und auch das Oberbergamt sehen das in ersten Reaktionen anders.

Regionalplaner: Es stehen schon Windräder auf Kippenflächen

Für Berkner „geht der Ansatz komplett fehl“, mit dem die Bürger agieren. Von einer unzulässigen Überlagerung im Regionalplan, der Anfang August genehmigt worden sei, könne keine Rede sein. „Unter Bergaufsicht stehende Flächen sind schon deshalb nicht ausgeklammert, weil wir auch Braunkohlen- beziehungsweise Sanierungsrahmenpläne als Teilregionalpläne aufzustellen beziehungsweise fortzuschreiben haben“, sagt der Regionalplaner. Und verweist darauf, dass „in Sachsen-Anhalt und in der Lausitz bereits zahlreiche Windenergieanlagen auf Kippenflächen stehen“.

Das Oberbergamt in Freiberg bestätigt, dass die Flächen bei Neukieritzsch unter Bergaufsicht stehen. Eine Folgenutzung, sagt dessen Chef Bernhard Cramer, „darf den Festlegungen der geltenden Regionalpläne nicht zuwiderlaufen“. Ob dort Windräder gebaut werden dürfen, obliege „der für die Errichtung von Windenergieanlagen zuständigen Behörde“, das Oberbergamt werde am Verfahren beteiligt. Die bestehende Bergaufsicht schließe eine vorgezogene Folgenutzung als Windpark „nicht grundsätzlich aus“, so Cramer. Dazu müsse die Bergaufsicht vor Baubeginn nicht zwingend beendet werden.

Die Gespräche über das Vorhaben zwischen der Mibrag und den Behörden laufen derweil weiter. Am 21. Oktober wollen Planungsstellenleiter Berkner, Landrat Graichen, der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) und Mibrag-Geschäftsführer Armin Eichholz über das Windpark-Projekt beraten.

Von André Neumann