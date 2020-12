Regenmangel und Corona – Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher leidet

Kitzscher

Ein Ertragsverlust von knapp 50 Prozent bei Mais und Kartoffeln, Umsatzeinbußen von rund einer Million Euro: Der Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher muss derzeit herbe Rückschläge verkraften. Was allerdings nur zum Teil mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. „Vielmehr machen uns die trockenen Sommer der vergangenen Jahre zunehmend zu schaffen“, zieht Geschäftsführer Kevin Frost nun Bilanz. Die Pandemie spiele insofern eine Rolle, dass der Preis für Kartoffeln wegen geschlossener Restaurants und Kantinen gefallen sei. „Da kommt derzeit einiges zusammen“, macht Frost deutlich.

Und er rechnet auch nicht damit, dass sich die Situation so schnell wieder entspanne. Denn selbst, wenn Corona im kommenden Jahr möglicherweise eingedämmt werde, so bleibe doch das wesentlich gravierendere Problem der fehlenden Niederschläge. Stichwort Klimawandel. „In den vergangenen Jahren fehlte einiges an Regen“, betont der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebs.

Anzeige

Landwirtschaftsbetrieb setzt auf Beregnung

Was wiederum bedeute, dass sich der Betrieb an die Gegebenheiten anpassen müsse. So arbeiten Frost und sein Team derzeit daran, in naher Zukunft eine Beregnungsanlage zu installieren. An der Stelle aber habe die Untere Wasserbehörde des Landkreises ein Wort mitzureden, denn die erweitere die aktuellen Trinkwasserschutzzonen. Und in diesen sei eine Beregnung landwirtschaftlicher Flächen nicht erlaubt. Welche Flächen aber in und um Kitzscher tatsächlich als Schutzzonen ausgewiesen werden, stehe noch nicht fest. „Ohne Beregnung funktioniert der Kartoffelanbau unter den aktuellen Witterungsverhältnissen allerdings nicht.“ Ertragseinbußen und Qualitätsprobleme in Folge zu trockener Böden seien nicht länger wirtschaftlich darstellbar.

Für den Landwirtschaftsbetrieb heißt das: Andere Möglichkeiten müssen erst einmal in Angriff genommen werden. Unter anderem setzt der Landwirt Frost nicht mehr auf die Methode Pflügen, sondern auf die sogenannte Streifenbodenbearbeitung. Bedeutet: Es werden lediglich die Bereiche bearbeitet, in denen Pflanzen stehen. Das sei sehr wasserschonend. Eine andere Variante, die Frost verfolgt, sind Regenwasserspeicher. Ein erster könnte im kommenden Jahr in Dittmannsdorf entstehen. Und auch die Kartoffelsorten stehen zur Debatte, wenn es darum geht, die fehlenden Niederschläge halbwegs zu kompensieren. „Wir müssen einfach sehen, welche Sorten mit der zunehmenden Trockenheit zurechtkommen.“

Zeitfenster für Ernte und Saat wird immer kürzer

Dass in den vergangenen Jahren die Niederschlagsmengen sanken, bringt für den Betrieb noch andere Auswirkungen mit sich. Weil die Ernte der Kartoffeln später erfolgt, nämlich dann, wenn durch den spät einsetzenden Regen die Rodebedingungen eine beschädigungsarme Ernte zulassen, können auch die Folgekulturen erst später ausgebracht werden. Dies erhöht die Aussaatkosten, und der Ertrag der Folgekultur schmälert sich. „Das Zeitfenster wird immer kürzer. Und das hat wiederum Auswirkungen auf das Arbeitszeitgesetz“, erklärt Frost. Denn in der Zeit würden mehr Überstunden anfallen.

Dennoch bewahrt sich der Geschäftsführer seinen Optimismus. Erst kürzlich sind die Produkte des Hofautomaten deutlich erweitert worden. Neben Kartoffeln gibt es dort auch Eier, Zwiebeln, Honig und Rapsöl. Darüber hinaus will Frost den Kartoffelanbau mehr im Gedächtnis von Kindern und Jugendlichen verankern. Und künftig den Landwirtschaftsbetrieb in Schulen vorstellen.

Von Julia Tonne