Regionalbus Leipzig: Auf welchen Linien gibt es Änderungen?

Landkreis Leipzig

Neue Fahrpläne gelten ab 12. Dezember auf etlichen Linien der Regionalbus Leipzig GmbH. Um Zug- und Busverbindungen noch besser abzustimmen und als Reaktion auf die Bedarfsentwicklung im ÖPNV sei das Verkehrsangebot auf den immerhin rund 80 Linien geprüft worden, teilt Unternehmenssprecher Thomas Fröhner mit. „Im Ergebnis stehen Anpassungen von Fahrzeiten, -häufigkeiten sowie zum Teil auch von Fahrwegen auf einigen Linien. Hiervon betroffen sind Fahrten in nahezu allen Zeitlagen – auch zu Unterrichtszeiten und an Wochenenden.“ Insgesamt sieben Haltestellen werden im Bediengebiet der Regionalbus Leipzig umbenannt und neue Haltestellen in der Stadt Wurzen in Betrieb genommen.

Leipziger Land

Auf der PlusBus-Linie 100 wurden Anpassungen im Nachtverkehr am Freitag, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen aufgrund von Änderungen bei den Fahrzeiten der S-Bahn in Markkleeberg vorgenommen. An Sonn- und Feiertagen gibt es eine zusätzliche Fahrt 14.31 Uhr ab Groitzsch nach Markkleeberg und 15.45 Uhr ab Markkleeberg nach Groitzsch.

Der Fahrweg der PlusBus-Linie 101 wird künftig auf allen Fahrten zwischen Böhlen und Zwenkau dauerhaft über die Werkstraße mit Bedienung aller Haltestellen entlang der Werkstraße geführt.

Die TaktBus-Linie 121 ist von Fahrtzeitanpassungen bei allen Fahrten betroffen. Am Wochenende und an Feiertagen wird der Anschluss zur THÜSAC-Linie 271 in Pegau von und nach Borna realisiert.

Auf der Buslinie 125 werden die Fahrtzeiten bei allen Fahrten angepasst.

Die Haltestelle Gestewitz, Ort im Zuge der PlusBus-Linie 141 entfällt und wird durch die neue Haltestelle Gestewitz, Neue Straße an der ehemaligen B95 in Richtung Leipzig ersetzt.

Umfangreiche Änderungen gibt es auf der PlusBus-Linie 144: Hier werden alle Fahrtzeiten im gesamten Linienverlauf angepasst und die Fahrtenanzahl im Abschnitt Böhlen – Zwenkau reduziert. Dieses Fahrtenangebot wird hier durch die Linie 101 ersetzt.

Fahrzeitanpassungen gibt es auch auf der TaktBus-Linie 163 im gesamten Linienverlauf. Ausgewählte Fahrten dieser Linie erhalten einen geänderten Linienweg.

Die TaktBus-Linie 165 erhält einen neuen Fahrplan. Hier erfolgen kleinere Anpassungen auf allen Fahrten und einige Fahrten im Morgen- und Mittagsverkehr werden zeitlich verschoben.

Fahrplananpassungen im geringeren Umfang gibt es auf den Buslinien 106, 107, 120, 123 und 124.

Muldentaler Bediengebiet

In der Streckenführung der Regionalbuslinie 656 werden künftig die Haltestellen Wurzen, Roitzscher Weg und Wurzen, Rietzschkenweg zusätzlich in Richtung Kühren bedient. Geringfügige Anpassungen gibt es bei den Ankunfts- und Abfahrtszeiten auf ausgewählten Fahrten dieser Linie.

·Zusätzliche Haltestellen wurden auch in den Fahrplan der Buslinie 661 eingearbeitet: Ab Fahrplanwechsel werden die Haltestellen Wurzen, Roitzscher Weg und Wurzen, Rietzschkenweg zusätzlich in Richtung Meltewitz/Heyda bedient.

Auf der PlusBus-Linie 689 wurden in Richtung Brandis, Fachklinikum die Fahrzeiten zwischen den Haltestellen Seniorenzentrum und Fachklinikum angepasst. Die Haltestelle Birkenweg entfällt in beiden Fahrtrichtungen. Die Haltestelle Fachklinikum wurde verlegt und befindet sich künftig auf einer Freifläche neben dem Parkplatz am Klinikgebäude.

Die Fahrten 1, 3 und 7 sowie 4, 6 und 8 der Regionalbus-Linie 691 enden bzw. beginnen künftig in Leipzig, Sommerfeld (ehemals Sommerfeld, Riesaer Straße). In Wurzen wird der Clara-Zetkin-Platz neuer Start- bzw. Endpunkt für diese Linie sein. Die Haltestelle Borsdorf, Bahnhof wird zusätzlich – auch auf den Fahrten 5 und 2 – bedient.

Zu Unterrichtszeiten gibt es ebenfalls Änderungen – im Wesentlichen sind es weitere Haltestellenbedienungen – auf den Buslinien 609, 644 sowie 685.

Neu ist die Linie 673, welche das bisherige Fahrtenangebot der Stadtverkehrslinie WUR-B (Bahnhof – Industriestraße) unverändert übernimmt.

Mit dem Tag der Fahrplanänderung geht zudem der neue Stadtverkehr in Wurzen in Betrieb. Mit mehr Verkehrsangebot, dichterem Haltestellennetz, mehr Flächenerschließung und besseren Umsteigebeziehungen zu Bahn- und Regionalbuslinien sollen mehr Fahrgäste gewonnen werden, zudem gelte ein attraktiver Stadtverkehrstarifs in Wurzen. Das neue Verkehrskonzept sieht eine Erschließung der Stadt mit nunmehr drei Stadtbuslinien und mehr Fahrten am Wochenende und an Feiertagen vor. Die Einführung des neuen Stadtverkehrs gehört zu den finalen Vorhaben im Rahmen des großen Verkehrsprojektes „Landkreis in Fahrt“.

Neben den Änderungen gibt es auch geringfügigere Fahrplananpassungen auf anderen Buslinien. Zudem gelten aktuell noch Umleitungsfahrpläne auf einer Vielzahl von Linien, so der Sprecher von Regionalbus, Thomas Fröhner, abschließend. Grundsätzlich empfiehlt das Verkehrsunternehmen seinen Kunden, die gewohnten Fahrzeiten und -wege nach einem Fahrplanwechsel auf Aktualität zu prüfen und sich vor Fahrtantritt zu informieren.

Neues Fahrplanbuch für den Landkreis Leipzig

Das neue Fahrplanbuch für den Landkreis Leipzig wird ab sofort kostenfrei in Geschäftsstellen und Fahrzeugen der Regionalbus Leipzig ausgereicht. Zudem ist der neue Überblick in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, Stadtbüros und den Geschäftsstellen weiterer regionaler Busbetriebe erhältlich. Alle Informationen zum neuen Verkehrsangebot sind auch im Internet unter www.regionalbusleipzig.de sowie über die Mobilitäts-App MOOVME verfügbar.

Das Verkehrsunternehmen weist bereits jetzt darauf hin, dass am 24. und 31. Dezember Busse der Regionalbus Leipzig bis gegen 15 Uhr nach dem Samstag-Fahrplan rollen. Danach entfallen die Fahrten, welche im Fahrplan mit dem Symbol „Kirche“ gekennzeichnet sind.

Von Simone Prenzel